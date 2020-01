IL CORO DI SAN BERNARDINO DELL'AQUILA IN CONCERTO NEL CASSINATE

L'AQUILA - A Piedimonte San Germano (Frosinone), alle porte della città di Cassino, presso la chiesa Santa Maria Assunta, lo scorso sabato 4 gennaio, l’insieme vocale formato dal Coro San Bernardino dell’Aquila, diretto dal maestro Antonio Gabriele Pasquarelli, e dal Coro Artis Musicae Academia di Sora (Frosinone) del maestro Fabio Gemmiti, ha eseguito brani “a cappella”, ovvero senza ausilio di strumenti musicali, del repertorio medioevale e di autori come Palestrina, De Victoria, Monteverdi, Viadana, Pitoni, Wade, Mozart, Beethoven, De Liguori, Gruber e Bruckner.

Subito dopo il Concerto, il maestro Luigi Casatelli, direttore di Coro nonché già parroco della Cattedrale di Pontecorvo (FRrosinone) e vicario generale della Diocesi di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo, ha salutato e ringraziato la compagine corale esaltandone le qualità tecniche.

"Voglio soltanto dire di essermi sbagliato all’inizio dicendo che è un Coro di alto livello. Devo correggermi riconoscendo invece l’altissimo ed eccellentissimo livello. Lo dico per cognizione di causa - ha detto monsignor Casatelli - e non certo per fare uno sterile complimento fine a se stesso. Bravi davvero!”

Con questo evento, l’ensemble vocale conclude il proprio tour natalizio 2019-20 iniziato il 7 dicembre scorso e proseguito in diverse città dell’Abruzzo e del Lazio.