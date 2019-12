IL BENESSERE ARRIVA DAL TERRITORIO: COSMETICA A BASE DI ZAFFERANO PROTAGONISTA A ''CALL TO THE ARTS''

Pubblicazione: 01 dicembre 2019 alle ore 18:37

L’AQUILA - “Lo zafferano, il nostro oro rosso, è tra i promotore principale nel mondo, per la nostra terra, e l’esperienza di Tindora cosmetics, dimostra che può avere un utilizzo d’eccellenza, non solo a livello alimentare, ma anche nella cosmesi e nella cura del corpo”.

Queste le parole del direttore della Confederazione nazionale dell'Artigianato e della piccola e media impresa (Cna), Agostino Del Re, che questa mattina ha inaugurato a palazzo dell’Emiciclo all’Aquila, sede del Consiglio regionale, “Call to the arts”, evento in programma fino al 4 dicembre, dedicato ad artigiani, artisti e manager delle aziende di filiera nel settore dell’artigianato e delle pmi, con l’obiettivo, a dieci anni dal sisma del 2009, di mettere in luce le eccellenze del territorio e raccontare e valorizzare le esperienze imprenditoriali capaci di innovare, e creare nuove opportunità.

E tra queste esperienze, già nella prima giornata di esposizione, che ha registrato centinaia di visitatori, grande interesse sta riscuotendo nel suo stand, Tindora Cosmetics, creata all’Aquila da una famiglia di imprenditori, e che si è specializzata in ricerca e sviluppo di cosmesi biotecnologica di alta gamma, caratterizzata da ingredienti naturali e biologicamente certificati, a cominciare dall’estratto degli stimmi di zafferano dop, coltivato sull'Altopiano di Navelli, dalle straordinarie proprietà rivitalizzanti e antiossidanti.

“Ringraziamo la Cna per l’eccellente organizzazione, e il senso dato all'iniziativa - commenta l'imprenditrice aquilana Fiorella Bafile, general manager di Tindora Cosmetics – siamo molto soddisfatti dall'esito della prima giornata, in moltissimi hanno visitato il nostro stand, e hanno potuto conoscere e apprezzare i nostri prodotti, che dimostrano che lo zafferano non serve solo per cucinare e tingere vestiti, è un rivitalizzante, ed un anti-infiammatorio, un prodotto con proprietà eccezionali dal punto di vista della cosmesi”.

Il momento clou, per Tindora cosmetics, ci sarà però domani lunedì 2 dicembre, alle ore 17 nella sala Ipogea dell'Emiciclo dove si svolgerà il workshop "Il benessere arriva dal territorio", dove ancora una volta sarà protagonista lo zafferano Dop dell'Aquila, nei suoi molteplici utilizzi. Interverranno oltre a Bafile, Matteo Locatelli, vice presidente dell'associazione cosmetica italiana, Simona Antonini, responsabile Ricerca e Sviluppo del Cosmoprof, kermesse dedicata alla bellezza e alla cura della persona tra le più importanti al mondo; Piero Priore della Cooperativa Altopiano di Navelli e alcuni rappresentanti del settore benessere e sanità della Cna.