IL BALLERINO AQUILANO LEONARDO BIZZARRI PROTAGONISTA DI ''ITALIA SI''' SU RAI UNO

Pubblicazione: 24 marzo 2019 alle ore 10:10

L'AQUILA - Il ballerino aquilano Leonardo Bizzarri, componente del Consiglio d'amministrazione del Teatro Stabile d'Abruzzo, è stato protagonista "a passi di danza", nella puntata andata in onda ieri di Italia Sì, su Rai Uno.

Si tratta del programma televisivo condotto da Marco Liorni, uno spazio libero, dove persone comuni raccontano avvenimenti importanti della loro vita, eventuali problemi o denunce.

Bizzarri, 27 anni, è già conosciuto in tutt'Italia per le sue partecipazioni televisive: ha danzato infatti con Manuela Zero, durante questa stagione di Domenica In sempre su Raiuno, ha partecipato al programma di Maria De Filippi, Amici ed è stato il più giovane ballerino a salire sul palco della 61esima edizione del Festival di Sanremo. (a.c.p.)