IL 10ELOTTO PREMIA L'ABRUZZO: 50 MILA EURO A PINETO E 40 MILA A LANCIANO

Pubblicazione: 06 dicembre 2019 alle ore 09:56

ROMA - Finisce a Latina la più alta vincita centrata al Lotto nell'ultimo concorso, pari a 47.500 euro - come riporta l'Agenzia di stampa Agimeg - per effetto di un terno sui numeri 10-20-82 della ruota di Roma, a fronte di una puntata complessiva di 20 euro (10 sull'ambo e altrettanti sul terno).

Secondo gradino del podio per i 16.125 euro vinti a Bollate (Milano) ancora con un terno, questa volta sulla ruota Nazionale, mentre in terza posizione troviamo i 10.312 euro vinti a Molveno (Viterbo) con una puntata sulla ruota di Bari.

Il 10eLotto va invece a segno a Pineto, in provincia di Teramo, con un colpo da 50 mila euro grazie a un'estrazione frequente, ma in luce anche i 40 mila euro vinti a Lanciano (Chieti), e sempre con un'estrazione frequente. Da inizio anno Lotto e 10eLotto hanno assegnato premi per un totale di 5,2 miliardi di euro.