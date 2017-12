I VOLTI NOTI ABRUZZESI SCELGONO LA FAMIGLIA,

L'ABRUZZO E LA TRADIZIONE PER LE FESTE

Pubblicazione: 25 dicembre 2017 alle ore 08:35

L'AQUILA - ''Natale con i tuoi...'' recita un antico motto ed è anche il mood per le feste natalizie dei volti noti abruzzesi, dalla scrittrice che ha vinto il Premio Campiello Donatella Di Pietrantonio, agli attori avezzanesi Lino Guanciale e Corrado Oddi, passando per i calciatori Lorenzo Del Pinto e Damiano Zanon e l'attrice di teatro Alessia Fabiani, tutti hanno scelto l'Abruzzo e il tepore familiare, per ritemprarsi e ricaricare le batterie.

La Di Pietrantonio si dividerà tra la sua mansione di dentista pediatrica e le sue letture, ''durante le vacanze sto in famiglia a Penne - spiega ad AbruzzoWeb - tra buona cucina, tante letture e riposo. Nei giorni feriali invece lavorerò".

Natale in famiglia, ad Avezzano (L'Aquila), anche per l'attore del momento Lino Gianciale. "Lavorerò durante le feste per lo spetaccolo Ragazzi di vita, per il resto.starò in famiglia. Con la mia città ho un legame fortissimo, come ogni avezzanese che ha trovato la sua fortuna fuori dalla nostra città, so quanto potenziale abbia - rivendica - È anche una responsabilità di chi riesce bene nel proprio mestiere, sostenere il proprio territorio attraverso le proprie possibilità".

"Sto riscoprendo l’Abruzzo - ammette la Fabiani - in realtà non l’ho mai dimenticato, ma gli impegni mi hanno sempre portato fuori e quest'anno voglio farlo scoprire anche ai miei figli (i gemellini Keira e Kim, ndr). Per cui trascorreremo le feste nella Marsica, ad Avezzano, zona di origine di mia mamma, dove adesso vive anche mio padre. Saremo tutti insieme, invece per Capodanno mi sposterò sulla costa, per una cena sui pittoreschi trabocchi".

Feste in famiglia anche per il comico 'Nduccio che le trascorrerà secondo la tradizione. "Dopo la sera della Vigilia riuniti con tutta la famiglia, 4 figlie, nipotine e congiunti, questa mattina invece vado a salutare gli amici della Comunità Laad di Pescara, condivisione della santa Messa e di tante emozioni insieme ai ragazzi ospiti e poi un 'faticoso' pranzo con tutte le famiglie delle mie amate 4 sorelle".

"Ognuna delle donne preparerà un piatto di tradizione, come si dice ognuna porte na cose e festeggiamo insieme arrivando a quasi 30 commensali - aggiunge - Di solito come ogni anno verso sera apro la taverna a tutti, amici e passanti, e stuzzicando qualcosa e approfittando del camino acceso, pianoforte, organetto, chitarra e contrabbasso chi vuole entra suona e canta: questo è il mio Natale!".

Feste all'insegna della tradizione anche per Stefano Fonzi, compositore aquilano, che ha collaborato come percussionista con grandi maestri come Ennio Morricone e Gino Paoli e cantanti come Nina Zilli, Dee Dee Bridgewater, Fabrizio Bosso, scrive musiche per Rai.com dal 2006.

"Staremo a Caporciano, con mia moglie Maddalena e i figli Francesco e Susanna. Staremo con mia madre e mio nonno, in piena serenità. Stacco la spina, mi immergerò nel calore familiare, e ricaricherò le batterie in vista di alcuni progetti lavorativi che abbracceranno tutto il 2018".

Festività romane per il guru teramano dell'alta moda Filippo Flocco che ha deciso di riunire i suoi affetti, dal coniuge Carmine al figlio adottivo Momò e agli amici più cari, per delle serate in armonia.

Feste tranquille anche per il calciatore aquilano del Perugia Damiano Zanon, "staremo all'Aquila con mia moglie Silvia e mio figlio, giocherò sia il 21 che il 28 dicembre, per il resto cercherò di godere al massimo della loro compagnia".

Anche per la cantante aquilana Annalisa Andreoli feste rigorosamente in famiglia, "come sempre per godere del calore dei miei cari e ritemprarmi anche in vista degli impegni artistici imminenti".

Anche Corrado Oddi, attore marsicano, che ha recentemente ricoperto il ruolo del giudice Giovanni Falcone, per un una fiction Rai con la regia di Graziano Conversano, tornerà a casa per le feste. "Ho bisogno di riposo, anche in vista di una serie di impegni per il 2018. Per questo ho scelto la famiglia e feste all'insegna del relax!".

Un Natale tranquillo anche la scrittrice aquilana Annalisa De Simone, neo presidente del Teatro stabile d'Abruzzo, che per queste vacanze vuole una sola immagine davanti agli occhi: ''La mia casa dell'Aquila con il camino acceso, l'odore buono della legna che arde e le bucce di mandarino che bruciano. Poi dagli Appennini alle Alpi per il Capodanno, insieme al mio compagno!", Jacopo Gassman.

E ancora il ballerino aquilano Leonardo Bizzarri, recentemente nel corpo di ballo di Domenica In, che si dividerà tra la sua città e il Capodanno a berlino. "Qualche giorno in famiglia, per rigenerarmi, pronto per affrontare i tanti progetti che ho in programma per il 2018!".