I NOMADI IN CONCERTO A SULMONA PER IL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA

Pubblicazione: 16 dicembre 2019 alle ore 11:09

SULMONA - I Nomadi, la band più longeva della musica italiana, torna a esibirsi a Sulmona.

Il concerto si terrà sabato 28 dicembre, alle ore 21, al Teatro comunale.

La band, guidata dal tastierista e fondatore Beppe Carletti, presenterà dal vivo tutti i maggiori successi, da “Dio è morto” a “Io Vagabondo”, passando per i brani contenuti nel recente “Milleanni”, un concept album, che contiene undici brani.

Tutte le canzoni sono legate da un filo, le tematiche trattate sono di attualità e rispecchiano il momento che stiamo vivendo, sia quelle scritte negli anni settanta, sia quelle più recenti.

La serata, organizzata dall’Associazione Culturale Nomadi Fans Club “Un giorno insieme” di Sulmona, è organizzata per sostenere il Reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale dell’Annunziata di Sulmona.

Con il concerto dei Nomadi si conclude un importante progetto, che ha caratterizzato tutto il 2019, per raccogliere fondi per l’acquisto del Vagy Combi Plus RS, un macchinario di ultima generazione, molto importante per il trattamento delle disfunzioni del pavimento pelvico.

Uno strumento che consentirà al reparto sulmonese di essere all’avanguardia.

Quest’anno per il progetto si sono esibiti numerosi artisti, tra cui Fabio Concato e Gianni Belleno / Nico Di Palo of New Trolls, e sono state toccate numerose piazze dei comuni dell’Abruzzo (Barrea, Bolognano, Bugnara, Castel di Sangro, Cocullo, Pescocostanzo, Pettorano sul Gizio, Roccaraso-Pietransieri, Scanno e Villalago).

Tutta la manifestazione ha visto in prima linea i medici, le ostetriche e tutto il personale del reparto di ostetricia e ginecologia dell’Ospedale di Sulmona, e ha avuto il sostegno economico solo di cittadini e imprenditori locali.

I biglietti sono disponibili nelle abituali prevendite e sul circuito CiaoTickets (https://www.ciaotickets.com/. I biglietti possono e Plssere acquistati utilizzando la “18app” (per i nati nel 2000 e registrati entro il 30 giugno 2019) e dai docenti con la "Carta del Docente".

Per informazioni sulla serata si può contattare il 389 9737620 oppure scrivere a [email protected] La storica band, fondata nel 1963 da Beppe Carletti (tastiere, fisarmonica e cori – dal 1963) e Augusto Daolio, è composta anche da Cico Falzone (chitarre e cori – dal 1990), Daniele Campani (batteria – dal 1990), Massimo Vecchi (basso, voce – dal 1998), Sergio Reggioli (violino, voce – dal 1998) e Yuri Cilloni (voce – dal 2017).

I Nomadi si sono esibiti a Sulmona tantissime volte a partire dal 1996. Nel 1999 il Parco fluviale di Sulmona venne intitolato alla memoria di Augusto Daolio, cantante cui venne poi dedicato anche un premio cantautori e gruppi emergenti che si è tenuto per oltre 15 anni al teatro comunale di Sulmona.

L’associazione culturale Nomadi Fans club “Un giorno insieme” è sempre stata protagonista con attività di musica e solidarietà.