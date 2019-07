I DUE VICE PREMIER TORNANO IN ABRUZZO: DOMANI DI MAIO A CITTA' SANT'ANGELO

Pubblicazione: 29 luglio 2019 alle ore 22:25

L'AQUILA - I due vice premier e leader di Movimento 5 Stelle e Lega, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, tornano in Abruzzo.

Il primo, Di Maio, farà tappa domani all’hotel Miramare di Città Sant’Angelo dove incontrerà parlamentari e consiglieri regionali. Salvini, invece, dovrebbe arrivare sulla costa abruzzese la prossima settimana, in un tour che lo vedrà toccare le principali località bagnate dall'Adriatico.

Un incontro a porte chiuse, quello di Di Maio, per portare avanti l'organigramma del Movimento e, proprio a questo scopo, l'Abruzzo rappresenterebbe un terreno ideale per ridiscutere alcuni dei temi che hanno infuocato l'ultima stagione, alla luce dell'ultima batosta alle elezioni regionali.

A cominciare dall'esigenza di mettere "radici" nei territori, nota parecchio dolente per i grillini, senza tralasciare la discussione dell'ormai noto "mandato zero" per i consiglieri comunali.