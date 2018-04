SULLO SFONDO UOMO IN GIACCA E CRAVATTA CON CROCE AL POSTO DELLA TESTA ATTACCO HACKER A SITO REGIONE ABRUZZO:

''NON SIAMO CRIMINALI, SIAMO ANONPLUS''

Pubblicazione: 24 aprile 2018 alle ore 21:52

L'AQUILA - È stato violato il sito della Regione Abruzzo, hackerato dalla AnonPlus. Il portale istituzionale è stato nelle mani degli hacker per più un'ora, poi solo una pagina bianca con l'errore 502, un segno che dalla Regione stanno cercando di sistemare il problema.

"Non siamo criminali. Noi siamo AnonPlus" si legge in bianco in fondo alla pagina completamente nera, "nessun dato è stato rubato o cancellato. Solo la home è stata cambiata".

A segnalarlo ad AbruzzoWeb una telefonata in redazione, poche parole "guarda il sito della Regione Abruzzo".

Un'immagine al centro della pagina web con un uomo in giacca e cravatta che al posto della testa ha una croce rossa e poi una serie di frasi e testi che inneggiano alla libertà di informazione.

Un vero e proprio manifesto diviso in punti: "ogni persona che vuole difendere la propria libertà di informazione, la libertà del popolo e l'emancipazione di quest'ultimo dalla schiavitù dei media e di chi ci governa, di chi ci usa come strumento per attuare i suoi sporchi fini, fa già parte di AnonPlus. Ogni persona che ha volontà di agire è benvenuta; AnonPlus combatte i sopprusi, le inequità, le corruzioni, le manipolazioni, le religioni e quant'altro messo in atto da governi, politici, religioni e gruppi di potere finanziaro a discapito del popolo. AnonPlus ha uno spazio di condivisione di idee aperto a tutti; AnonPlus diffonde idee senza censura, crea spazi per divulgare in maniera diretta, mediante defacciamento di massa, notizie che nei media gestiti ad uso e consumo di chi ci controlla non trovano spazio, al fine di ridare dignità alla funzione stessa dei media; AnonPlus mette offline siti che contribuiscono attivamente al controllo delle masse, i quali, manipolando informazioni e opinioni, creano false realtà. AnonPlus non agisce per interessi personali o politici, non ha capi, si muove per l'interesse del popolo e per restituire al popolo la sovranità; AnonPlus e' aperta a ogni proposta del popolo, per il popolo".

Il giorno che tali obbiettivi saranno raggiunti AnonPlus cesserà di esistere.

"No war-No religions-No politicals-No financial power-for a Better World", si legge ancora nel testo.