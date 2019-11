ARTIGIANATO, CIBI E DOLCI DELLA TRADIZIONE: UN MUST PER GLI AMANTI DELLO SHOPPING E DELL'ATMOSFERA NATALIZIA, LE PRINCIPALI INIZIATIVE DEL 2019 GUIDA AI MERCATINI DI NATALE 2019:

TUTTI GLI APPUNTAMENTI IN ABRUZZO

Pubblicazione: 22 novembre 2019 alle ore 08:00

L'AQUILA – Dall’artigianato alla gastronomia, passando per l’oggettistica, le luci, i colori e i profumi che da sempre caratterizzano l’atmosfera natalizia, fino agli eventi dedicati al divertimento, dalle piste di pattinaggio sul ghiaccio ai tornei a tema Harry Potter la parola d'ordine è “originalità”.

Come in altre regioni italiane, anche in Abruzzo i mercatini di Natale rappresentano ormai un tradizionale appuntamento che apre le porte ai giorni clou della festività.

A poco più di un mese dal 25 dicembre, diversi sono gli appuntamenti già in calendario nelle città e nei borghi storici abruzzesi.

Un'occasione per andare a caccia di idee regalo diverse dal solito, ma anche per fare una passeggiata alla scoperta della regione, immersi nello spirito natalizio.

Anche per quest’anno tornano, inoltre, i viaggi a bordo dello storico treno della Transiberiana d’Italia in occasione dei mercatini: Come di consueto sarà prevista una ricca offerta di treni storici dalla Conca Peligna fino alle pendici della Majella, nel territorio del Parco Nazionale.

Salvo modifiche dei programmi ufficiali, saranno previste 30 circolazioni, per oltre 10 mila posti disponibili, con due partenze consecutive in ogni venerdì, sabato e domenica, dal 22 novembre al 22 dicembre.

TRANSIBERIANA D’ITALIA

L’itinerario: Sulmona-Campo di Giove-Roccaraso, in provincia dell’Aquila. Sono previste soste per i mercatini di Natale a Campo di Giove e Roccaraso. La prima partenza è in programma alle 8,45 dalla stazione di Sulmona, in viaggio sulla Transiberiana d’Italia con il treno dei mercatini di Natale. È prevista poi una sosta per il pranzo e il tempo libero per visita ai mercatini nel borgo di Roccaraso.

Nel primo pomeriggio il treno storico ripartirà in direzione Campo di Giove, per i tradizionali mercatini di Natale, organizzati nella piazza e nelle vie principali del borgo. Alle 18-18,30 è previsto il ritorno alla stazione di Sulmona.

La seconda partenza è in programma alle 10,15, dalla stazione di Sulmona. È prevista una sosta per il pranzo e il tempo libero per visita ai mercatini nel borgo di Campo di Giove.

Nel primo pomeriggio il treno storico ripartirà in direzione Roccaraso. Alle 19,15–20 è previsto il rientro alla stazione di Sulmona.

MERCATINI IN PROGRAMMA A NOVEMBRE

Dal 22 novembre al 22 dicembre mercatini di Natale a Campo di Giove: Ogni venerdì, sabato e domenica saranno allestite nel centro del paese, in piazza Duval, palazzo Nanni e nello spazio antistante il monumento ai caduti le casette in legno che ospiteranno un gran numero di artigiani locali e prodotti rigorosamente fatti a mano. Non mancheranno prodotti enogastronomici legati al territorio e specialità dolciarie preparati per le festività natalizie. Per l’occasione i ristoranti del luogo faranno offerte speciali sia pranzo che a cena con menù basati su prodotti tipici del territorio.

Dal 22 novembre al 22 dicembre sono in programma i mercatini di Natale a Roccaraso.

Domenica 24 novembre a Mutignano, frazione di Pineto, in provincia di Teramo torna l'appuntamento con "Accendiamo il Natale. Come ormai tradizione, il borgo antico si illuminerà di una magica atmosfera natalizia. Si potranno trovare mercatini di Natale, stand di artigianato, angoli ristoro e streetfood, musica e spettacoli itineranti, il tradizionale presepe artistico, e le immancabili migliaia di luci che costituiscono la cornice di questo evento.

Il programma prevede l’apertura della mostra dei lavori di “Mastro Tonino, l’ultimo fusaro di Pretoro” alle 10, all’auditorium Sant'Antonio. L’evento darà il via alla manifestazione con mercatini di Natale, street food e vin brulè. Alle 10,30 sono previsti i laboratori ambientali a cure delle guide del Cerrano, nella sede della Pro Loco, con visita guidata a Mutignano a partire da piazza Sant'Antonio, seguirà la presentazione del libro “L’uomo di legno” di Fabrizio Fanciulli all’auditorium Sant’Antonio. Alle 14,30 Santa Claus, elfi e folletti accoglieranno tutti i bambini nell’Ufficio Postale di Babbo Natale in piazza Sant'Antonio. Alle 15 è in programma la presentazione del libro “Una passeggiata nella storia tra Eroi, ricordi e tradizioni” di Vincenzo Luca Salini presso l’auditorium. Alle 16,30 sarà la volta del “The Monday Vocal Ensemble” - canto moderno, pop e gospel; mentre alle 17, al suono festoso delle campane, migliaia di luci si accenderanno ad illuminare a festa. Alle 17,30 verrà presentato “il panettone artigianale” il gusto della tradizione.

Sabato 30 novembre e domenica primo dicembre appuntamento a San Giacomo di Scerni, in provincia di Teramo, con “Sapori e colori del Natale”. Stand di prodotti gastronomici tipici del periodo natalizio e invernale: crespelle, dolci, castagne, miele, ventricina e salumi vari, formaggi, vino e olio. Inoltre oggetti artigianali prodotti da hobbisti, articoli da regalo: fiori e composizioni floreali, bigiotteria, tessuti e molto altro ancora. La Pro Loco si occuperà del ristoro dei visitatori cucinando polenta, pasta e fagioli, cif e ciaf, pasta di ventricina cotta, porchetta. Il tutto da gustare comodamente in una tensostruttura riscaldata con posti a sedere e tavoli.

Natale nel Borgo di Tussio sta tornando con la sua VII edizione. L’appuntamento è per il 30 novembre e primo dicembre 2019 a Tussio, frazione di Prata d’Ansidonia situata sulla piana di Navelli, in provincia dell’Aquila. Nelle cantine verranno allestiti un mercatino con prodotti artigianali ed enogastronomici, mostre e presepi. Ci sarà poi l’animazione per il divertimento dei più piccoli, tanta musica e un’area ristoro con food truck.

MERCATINI IN PROGRAMMA A DICEMBRE

Domenica primo dicembre a Roccamontepiano, in provincia di Chieti, torna la Festa dell’Avvento al Natale con il fuoco, mercatino e le tradizioni. Il programma delle manifestazioni natalizie inizia, appunto, con l’accensione del “fuoco" con tanto di benedizione da parte del parroco.

Si comincia alle ore 14 con il mercatino per poi avere la celebrazione della Santa messa presso il Santuario di San Rocco e a conclusione il celebrante, accompagnato dal tradizionale suono della zampogna, raggiungerà il vicino parco pubblico “Falcone e Borsellino” dove avverrà la benedizione e l’accensione del falò. Da qui si aprirà ufficialmente la casa di Babbo Natale e tutti i bambini che potranno scrivere le letterine. Il tutto verrà accompagnato dallo svolgimento dal tradizionale mercatino con musiche natalizie. Sui banchetti natalizi vi saranno prodotti artigianali, prodotti tipici quale miele, olio, tartufo, dolci, vino e mosto cotto e diversi stand gastronomici come polenta, “pallotte cace e ove”, pizza, salsicce ed arrosticini, pizze fritte, vin brulé e altre cose buone. Immancabili le tradizionali “crispelle” ed altri dolci abruzzesi natalizi.

Insomma, sacro e profano incrociano anche in questa festività roccolana i propri caratteri aggiungendo al falò in piazza le radici di una vera e propria festa popolare e tradizionale con tanto di gastronomia invernale, mercatino, dolciumi, suono di zampogne e musica popolare. In programma anche l’arrivo e la presenza di Babbo Natale, con tanto di Villaggio per i bambini ma anche tanto altro per i più grandi.

Sempre il primo dicembre Treglio, località in provincia di Chieti, si trasforna nel “Borgo dei folletti”. L'evento, organizzato dall'associazione culturale Treglio Affresco, è giunta quest'anno alla sua quinta edizione. Si tratta di una festa per bambini, i quali avranno la possibilità di partecipare ai laboratori completamente gratuiti di assemblaggio, di ceramica, di stampa e incisione, di impasto e incontrare per strada Mangiafuoco, artisti del circo, sbandieratori e Babbo Natale in persona.

Presso gli stand gastronomici appositamente allestiti sarà possibile inoltre degustare prodotti tipici, come crispelle con uvetta, pizza fritta, pizzelle , salsicce, patatine, castagne, vin brulè, zucchero filato e molto altro. A partire dalle ore 10 sarà allestito un tradizionale mercatino di Natale.

Dal 20 al 22 dicembre L'Aquila si trasforma in Hogwarts, con la seconda edizione dei mercatini di Harry Potter in centro storico. Ci saranno un'area expo con artigiani, hobbisti, commercianti a tema potteriano e natalizio, un'area food con prodotti tipici, food e beverage con area degustazione coperta e riscaldata e l'immancabile area magic.

Si potrà vivere in una vera scuola di magia, tra incantesimi, lezioni di magia e pozioni, misteri e creature fantastiche. un weekend di puro divertimento in cui 100 ragazzi potranno vivere in prima persona le emozionanti esperienze dei libri e dei film come veri e propri protagonisti della storia. L'appuntamento è alla villa comunale dell'Aquila. Orario mercatini: venerdi’ 20 dicembre dalle 17 alle 23; sabato 21 e domenica 22 dicembre dalle 10 alle 23.

Tante le attrazioni in programma per il mercatino di Natale di Avezzano che torna nel centro storico del paese dal 6 dicembre al 6 gennaio con la “Magia di Natale” e spettacolari luminarie. Le bancarelle del mercatino proporranno prodotti enogastronomici, artigianato e molto altro. Ad alimentare lo spirito natalizio ci saranno poi la pista di pattinaggio, la casa di Babbo Natale, il presepe artistico e trenino per i bambini, oltre alla musica e tanti spettacoli per le vie del centro storico.

Anche quest'anno nella notte tra il 7 e l'8 dicembre torna ad ad Atri, in provincia di Teramo, l'appuntamento con una manifestazione “La notte dei Faugni”. I Faugni sono alti fasci di canne secche e accese che, all'alba dell'8 dicembre, vengono portati in processione, accompagnati dalle note musicali della tradizionale Banda, per le vie del centro storico di Atri. È il solstizio atriano, la notte più lunga dell'anno, vissuta, da sempre in una mistica attesa, in totale adesione a un rito che si rinnova.

Cene tipiche, concerti, mostre e animazione fanno da contorno a una serata magica. Durante le ore che precedono l'uscita dei Faugni era usanza diffusa degli atriani fare, all'interno delle proprie abitazioni, la cosiddetta “nottata”. Da oltre dieci anni, grazie ad una vincente idea dell'associazione Promoeventi, la “notte dell’attesa" dalle abitazioni si è spostata anche nei vari angoli della città. È nata così “La notte dei Faugni”. Osterie, piazze, musei, negozi, bar e ristoranti si trasformano, per tutta la notte, in tanti luoghi del divertimento e dell’attesa: cene tipiche, concerti, spettacoli ed eventi.

Un'intera città si anima a festa. La gelida notte dicembrina, che pervade le strade, è scaldata dall’odore dei camini fumanti e dal “sacro fuoco” che crepita, custode della maestosa cattedrale, in attesa dell’alba. Una lunga notte dedicata al fuoco, l’appuntamento più magico della vetusta città, che rinnova il millenario legame con un rito che ancora oggi stupisce e sorprende, suggestioni lontane dalle consumistiche notti bianche.

Sabato 7 e domenica 8 dicembre a Pacentro, in provincia dell'Aquila, torna l'appuntamento con i mercatini di Natale: La manifestazione, organizzata dalla Pro Loco di Pacentro con il patrocinio del Comune, è giunta alla sua quinta edizione.

Per due giorni le suggestive piazze del paese si animeranno e si illumineranno. Oltre 50 saranno gli stand allestiti in casette di legno appositamente progettate e nei portoni delle case storiche, che ospiteranno artisti e artigiani locali.

Saranno esposti articoli da regalo, bigiotteria, riproduzioni filologiche di abiti, lavori di decoupage, oggetti realizzati con giornali riciclati e dipinti su vetro, lavori su pietra e su legno, presepi e statuine di terracotta. Non mancheranno stand enogastronomici, per gustare cibi e dolci natalizi locali. E per i più piccoli? Pony, marionette e la casa di Babbo Natale, in cui sarà possibile scrivere e consegnare la letterina a Babbo Natale e farsi una foto con lui, saranno alcune delle attrazioni dedicate ai bambini.

Luci, colori e profumi natalizi invaderanno anche piazza San Rocco ad Ovindoli (L'Aquila). I mercatini sono il programma nei giorni 6, 7, 8, 14, 15, 21, 22 dicembre 2019 e dal 27 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020, dalle 10 alle 20.

Come ogni anno, sabato 7 e domenica 8 dicembre, si rinnova l'appuntamento nel borgo medievale di Roccascalegna, in provincia di Chieti, con i mercatini di Natale.

Dal 13 al 15 dicembre 2019 Campli (Teramo) si trasformerà nel villaggio del Natale: Tra elfi, giochi e l'immancabile consegna della letterina a Babbo Natale, dalle 9,30 alle 22 saranno allestiti stand e bancarelle.

Sabato 21 e domenica 22 dicembre a Magliano de' Marsi, in provincia dell'Aquila, torna l'appuntamento con i mercatini di Natale, organizzati dalla Pro Loco di Magliano con il patrocinio del Comune. Due giorni dedicati a laboratori creativi, preparazione delle letterine di Natale, apertura del villaggio di Babbo Natale, animazione e la classica tombolata. Nella piazza centrale verranno allestiti una quindicina di espositori con i prodotti della tradizione: dagli addobbi natalizi ai presepi in legno, dai preziosi ornamenti in pizzo agli artistici ricami.