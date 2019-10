GUARDIA DI FINANZA: IN CERCA DI IMMOBILI AD AVEZZANO E VASTO, PUBBLICATO BANDO

Pubblicazione: 18 ottobre 2019 alle ore 10:09

L'AQUILA - Il Comando regionale Abruzzo della Guardia di Finanza ricerca in locazione o in vendita immobili da adibire a Caserma per le necessità delle Compagnie alla sede di Avezzano (L'Aquila) e Vasto (Chieti).



E' quanto si legge in una nota diffusa dalla stessa Guradia di Finanza.

Sul sito internet della Guardia di Finanza www.gdf.it, nella sezione Bandi e Avvisi di gara è consultabile il bando relativo alla ricerca degli stabili.

Le offerte dovranno pervenire entro le 12 del 25 ottobre al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [email protected] .