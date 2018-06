GRANDE TENNIS A L'AQUILA: SOLD OUT PRIMA SERATA AL

CIRCOLO, TAPPA DI AVVICINAMENTO AGLI INTERNAZIONALI

Pubblicazione: 02 giugno 2018 alle ore 16:27

L'AQUILA - Una serata sold out con tanta gente e tanto divertimento per il primo appuntamento di avvicinamento al grande tennis che sbarca all’Aquila, al circolo “Peppe Verna”, dal 16 al 24 giugno prossimi: ieri sera, nella struttura aquilana, la più antica d’Abruzzo, si è aperta l’ambiziosa stagione con un fortunato evento promosso dai giovani imprenditori Daniele Di Fabio e Valerio Panepucci, che gestiscono il ristorante The Gym Club.

A cena e poi in pista tanti giovani, non solo appassionati di tennis, ed anche molti vip aquilani e non. Si è trattato di un assaggio beneaugurante del ricco cartellone tennistico e di spettacolo e di intrattenimento che avrà come clou gli internazionali di tennis dell’Aquila, torneo dotato di un montepremi di 50 mila dollari che richiamerà nel capoluogo tennisti del circuito mondiale, tra cui molti tra i top 100 del runking Atp (Association of Tennis Professionals).

“È stata una bella serata - ha spiegato Di Fabio ad AbruzzoWeb - dopo cena sono stati tanti gli aquilani che si sono scatenati fino alle primo ore del mattino con la musica del dj pescasere Federico Di Sante. Siamo pronti per affrontare la stagione estiva, con un menù rinnovato e molto ricco e tante proposte per l’aperitivo e il dopocena, naturalmente daremo il meglio di noi stessi in particolare per il torneo internazionale”, ha aggiunto.

Durante la serata, gli internazionali d’Italia, si è toccata con mano la grande attesa per l’arrivo, per la prima volta nella storia del Circolo aquilano, di tennisti di grande valore e fama, tra cui l’Italiano Paolo Lorenzi, ex numero 33 del mondo, attualmente al numero 72, testa di serie numero uno.

A tale proposito, fervono i preparativi per il grande evento con la macchina organizzativa entrata a pieno regime che arriverà a trasformare il Circolo in un vero e proprio villaggio nel quale allo sport si affiancheranno diversi stand, cene, aperitivi, musica dal vivo, spettacoli e divertimento per tutti.

“C’è grande attesa per l’evento più importante mai organizzato al Circolo tennis della nostra città, ci aspettiamo grandi numeri, le premesse sono ottime solo se ci soffermiamo alle straordinarie presenze di ieri sera. Stiamo lavorando alacremente per gli internazionali dell’Aquila e per allestire in tempi record il villaggio”, ha spiegato il presidente, Ezio Rainaldi, imprenditore ed ex amministratore pubblico, da anni al timone del Ct L’Aquila.

Di Fabio, per l’occasione ha anticipato parte del programma collaterale: “Saremo presenti - ha assicurato - con qualcosa di diverso ogni sera, per accogliere al meglio i tennisti di fama internazionale che parteciperanno e i tanti aquilani che vorranno contribuire alla buona riuscita di un evento unico per la città”.

Si comincerà sabato 17 con l’Aperitennis, che proseguirà fino alle 3 con il party legato alla notte bianca dello sport.

Domenica 17, invece, ci sarà la cena ufficiale del torneo, lunedì 18 concerto con la band Maloma british rock. Martedì 19 players party, mercoledì sera uno spettacolo burlesque, giovedì sarà la volta della serata discoteca con il dj Pirupa e sabato ci sarà l’ultimo Aperitennis, in attesa della finale di domenica con la premiazione.