GRANDE TENNIS A L'AQUILA: SI ALZA IL SIPARIO, RICCO CARTELLONE DI EVENTI

Pubblicazione: 19 agosto 2019 alle ore 17:58

L'AQUILA - Alzato il sipario sugli Internazionali di Tennis Città dell’Aquila - Aterno Gas & Power Tennis Cup, parte anche il cartellone di eventi che animeranno da oggi fino a domenica 25 agosto il Circolo "Peppe Verna" del capoluogo abruzzese.

Grande sport ma anche musica e degustazioni nel centro storico della città, con un ricco cartellone parallelo di eventi.

Con il taglio del nastro del nuovo campo internazionale, il nuovo "stadio del tennis" del Ct inaugurato ieri pomeriggio, la struttura più antica d'Abruzzo si è trasformata in un vero e proprio villaggio nel quale allo sport si affiancheranno diversi stand, cene, aperitivi, musica dal vivo, spettacoli e divertimento per tutti.

In occasione degli Internazionali di Tennis il Circolo ospiterà ogni sera, nella storica cornice del "Peppe Verna", dalle 19 alle 2, l'aperi-tennis e cena in terrazza con musica live e DJ-set.

Spiccano la serata per gli sponsor di mercoledì sera e quella del giorno successivo, giovedì 22 agosto dalle 19, con la degustazione di vini del Consorzio di Tutela vini colline teramane docg, in collaborazione con il salumificio Ugo De Paulis Sas del fratelli De Paulis.

“Insieme all’attrazione che il grande tennis ha esercitato sulla città e sul territorio abbiamo voluto proporre un programma di eventi perché è giusto vivere momenti di relax e spensieratezza dopo tanta sofferenza”, ha spiegato il consigliere del Circolo Tennis, Luca Paiola.



IL PROGRAMMA

Lunedì 19 agosto alle ore 23 Remember House - Stefano Cappetti Dj

Martedì 20 agosto alle ore 22,30 New York Cafè - The lady and the Trumps (live music) e alle ore 00,30 Djamrek Vinil DJ-set

Mercoledì 21 agosto alle ore 23 sarà la volta del Player's Party - Guest Dj Alexita

Giovedì 22 agosto dalle 19 ci sarà una degustazione di vini del Consorzio di Tutela vini colline teramane docg, in collaborazione con il salumificio Ugo De Paulis Sas del fratelli De Paulis, alle ore 23 Flower Power - Francesco Grande DJ

Venerdì 23 agosto alle ore 23 Non stop - Special Guest Piero Pirupa

Sabato 24 agosto ore 23 La Place - Urban Party

Per info Cena e Privée G.H. Mumm è possibile contattare il numero 366-1267408