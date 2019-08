''SPORT SPETTACOLO VOLANO ECONOMICO, OLTRE CHE SOCIALE'' GRANDE TENNIS A L'AQUILA: MIGLIAIA DI APPASSIONATI E TURISTI IN CITTA'

Pubblicazione: 06 agosto 2019 alle ore 18:34

L’AQUILA - Attrarrà migliaia di turisti ed appassionati all’Aquila l’Atp Challenger, gli Internazionali di Tennis Città dell’Aquila - Aterno Gas & Power Tennis Cup, in programma nel circolo tennis “Peppe Verna” dal 19 al 26 agosto prossimi.

Un evento che porterà nel capoluogo giocatori maturi che hanno calcato palcoscenici mondiali di assoluto valore, e giovani emergenti in cerca di arrivare in posizioni di rilievo.

A meno di 15 giorni dal ritorno del grande tennis nel capoluogo si punta a superare le circa 15mila presenze complessive, anche considerando il cartellone di spettacoli ed eventi serali, dello scorso anno, quando l’evento si è svolto nel mese di giugno.

Un traguardo accessibile se si considera che l’Apt Challenger che ha un montepremi di 54.160 euro, cade nel decennale del sisma ed in concomitanza con la Perdonanza, una manifestazione che caratterizza L’Aquila a livello mondiale grazie al messaggio di pace e fraternità di Papa Celestino V.

Intanto, secondo i dati forniti dalla MEF Tennis Events, società che ha i diritti del torneo, per i soli giocatori, staff e accompagnatori, sono già 600 le notti prenotate negli alberghi del territorio con una stima di 1500 pasti.

"Sono da sempre convinto che lo sport sia un veicolo dai molteplici aspetti positivi, oltre a quello culturale, di intrattenimento e sociale, c’è anche quello economico che acquista un valore ancora più rilevante in una città, in un territorio, che dopo la tragedia del terremoto è alla ricerca del rilancio", spiega l’imprenditore Luca Paiola, componente di un Consiglio direttivo che si è insediato nelle scorse settimane.

"Insomma, lo sport è un volano economico efficace. Stiamo lavorando per un grande torneo cercando, nel segno della continuità con lo scorso anno, di dare agli aquilani, agli abruzzesi e ai turisti momenti di gioia e spensieratezza assistendo ad un grande spettacolo tennistico. In questo positivo quadro, ringraziamo istituzioni e sponsor che hanno confermato la fiducia in noi, a partire dal sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e dall’assessore regionale al Bilancio Guido Liris".

Intanto, in una città in spasmodica attesa per l’arrivo di un evento internazionale, fervono i preparativi che vedono in prima linea il nuovo presidente, Pierpaolo Pietrucci, ex consigliere regionale del Pd, subentrato all’ex presidente, Ezio Rainaldi, ed i suoi collaboratori che fanno parte del nuovo corso del circolo più antico d’Abruzzo, considerato tra i più belli d’Italia, che si trova in un polmone verde, nel centro della città.