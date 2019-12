Leggi l'articolo originale su AbruzzoWeb.it

ESCURSIONISTA 46ENNE POTREBBE ESSERE STATA TRAVOLTA DA UNA VALANGA, DUE ALPINISTI DECEDUTI AL DI SOTTO RIFUGIO FRANCHETTI E IN PROSSIMITA' DELLA BASE DELLA FERRATA RICCI GRAN SASSO: TRE VITTIME IN POCHE ORE,

ILLESO ALPINISTA COINVOLTO IN INCIDENTE

Pubblicazione: 26 dicembre 2019 alle ore 10:06

L'AQUILA - I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo, insieme alle eliambulanze del 118 di stanza a L'Aquila e Pescara, stanno operando sul Gran Sasso, al di sotto del rifugio Franchetti e in prossimità della base della Ferrata Ricci. Sono coinvolti nell'incidente due alpinisti purtroppo deceduti. I due facevano parte di una cordata di tre persone: un uomo è riuscito a salvarsi e ad allertare i soccorsi. Sul luogo sono stati sbarcati due tecnici di elisoccorso del Soccorso Alpino e Speleologico. Proprio stamattina è stato ritrovato senza vita sul Gran Sasso il corpo di F.D.D., l'escursionista rosetana di 46anni dispersa da ieri pomeriggio, dopo che i familiari avevano lanciato l'allarme al 118 per il suo mancato rientro. A causarne la morte è stato forse un distaccamento nevoso, nelle intenzioni della donna c'era quella di salire in vetta a Corno Grande. L'elicottero del 118, dalla base di Preturo (L'Aquila) e in volo da questa mattina all'alba, l'ha infine avvistata nel Vallone dei Ginepri, a circa 2500 m s.l.m e sta provvedendo al recupero. Il ritrovamento è avvenuto dopo un'intera notte di ricerche, supportate anche dall'elicottero dell'Aeronautica Militare, che in volo notturno ha portato in quota le squadre di tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo. Sono stati infatti ispezionati a piedi il Ghiacciaio del Calderone e la zona sottostante al Rifugio Franchetti. L'elicottero dell'Aeronautica è infine rientrato nella base di Pratica di Mare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ARTICOLI CORRELATI:

PRATI DI TIVO: DISPERSA SUL GRAN SASSO DONNA 46ENNE DI ROSETO, RICERCHE IN CORSO TERAMO - Sono in corso le ricerche di una donna di 46 anni di Roseto, dispersa a Prati di Tivo, nel versante teramano del Gran Sasso. L'allarme è stato lanciato intorno alle 18,00 dai familiari, sembra infatti... TERAMO - Sono in corso le ricerche di una donna di 46 anni di Roseto, dispersa a Prati di Tivo, nel versante teramano del Gran Sasso. L'allarme è stato lanciato intorno alle 18,00 dai familiari, sembra infatti... (continua)