GRAN SASSO TERAMANO: IMPIANTI SCIISTICI, VERSO AFFIDAMENTO PLURIENNALE

Pubblicazione: 26 settembre 2018 alle ore 19:29

TERAMO - Per la concessione ai privati della gestione e manutenzione degli impianti sciistici teramani di Prati di Tivo e Prato Selva si pensa ad un bando pluriennale.

È quanto emerso nel corso dell'assemblea dei soci della Gran Sasso Teramano spa (società pubblica in liquidazione di cui la Regione detiene il 10 per cento delle quote), alla quale hanno partecipato anche gli assessori regionali Dino Pepe e Giorgio D'Ignazio e che ha visto il liquidatore Sergio Saccomandi sottoporre all'attenzione dei soci una prima bozza del bando.

Soci che adesso avranno dieci giorni di tempo per esaminarlo e, soprattutto i Comuni, per valutare eventuali altri servizi di loro proprietà da conferire alla gestione esterna.

Per quanto riguarda i lavori di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria degli impianti di Prati di Tivo, il presidente Renzo Di Sabatino accompagnato dall'ingegnere Monica Di Mattia, ha precisato che le gare sono state espletate e che si stanno perfezionando le procedure per l'acquisto degli O'bellx e dei cannoni mentre gli altri interventi previsti nel finanziamento Masterplan (2 milioni e 100 mila euro) sono terminati.

La società, infine, ha fatto sapere di aver presentato alla Regione Abruzzo una richiesta di finanziamento per la revisione generale dell'impianto del Pilone e della quadriposto ai Prati di Tivo.