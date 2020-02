GRAN SASSO: RECUPERATI TRE ESCURSIONISTI SUL CORNO GRANDE

Pubblicazione: 22 febbraio 2020 alle ore 21:29

L'AQUILA - Intervento di soccorso a 3 persone in difficoltà su Corno Grande.

Intorno 13,30 di oggi il Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo è stato allertato dal 118 per un gruppo di 3 uomini di 60, 54 e 53 anni in difficoltà sulla vetta di Corno Grande non in grado di rientrare a valle autonomamente.

Quindi due squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo sono state indirizzate verso la vetta assieme ad una squadra del Soccorso Alpino Guardia di Finanza.

Dopo che la prima squadra ha raggiunto i tre alpinisti è sopraggiunto l'elicottero del 118 de L'Aquila che ha recuperato tramite il verricello i tre uomini e con una successiva rotazione la squadra del Soccorso Alpino che li aveva raggiunti portando tutti a Campo Imperatore.

L'intervento si è concluso verso le 18 col rientro delle altre 2 squadre a Fonte Cerreto.