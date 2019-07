GRAN SASSO: MINISTRO TONINELLI, ''ENTRO SETTIMANA TERNA COMMISSARI''

Pubblicazione: 04 luglio 2019 alle ore 12:58

ROMA - "Penso che già questa settimana chiudiamo".

Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, a chi gli chiedeva della struttura commissariale per il Gran Sasso, a margine di un convegno al dicastero.

"Mi sono visto ieri pomeriggio con il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, siamo consci di avere qualche giorno di ritardo", spiega.

"Ci siamo presi qualche giorno in più - sottolinea - per trovare i nomi migliori, quindi un minimo di pazienza perché la fretta poteva farci rischiare di non trovare la terna migliore".