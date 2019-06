GRAN SASSO: MARIANI, ''VIGILEREMO SU AUTOSTRADE E SICUREZZA ACQUIFERO''

Pubblicazione: 13 giugno 2019 alle ore 13:24

L’AQUILA – “La richiesta del consiglio straordinario sulle autostrade arriva dopo la vicenda della messa in sicurezza dell’acquifero del Gran Sasso su cui terremo alta la guardia come minoranza. Vogliamo risposte concrete su queste vicende dal governo regionale".

Così, in una nota, il consigliere regionale Sandro Mariani , che aggiunge: "sono molti i teramani che si chiedono se con aumenti del 20 per cento potranno ancora percorrere le autostrade regionali così come in molti mi chiedono se l’acqua che beviamo è sicura".

"Da Governo nazionale e regionale finora abbiamo ottenuto solo promesse e pochi fatti. Il ministro Danilo Toninelli – prosegue il capogruppo di Abruzzo In Comune - è venuto in Abruzzo a visitare piloni, pilastri e viadotti ma dopo un anno non si è fatto nulla per la sicurezza e gli aumenti dei pedaggi".

"Così come voglio ricordare che gli attuali parlamentari abruzzesi del M5S - conclude Mariani . avevano promesso in campagna elettorale ai terremotati la restituzione del solo 40 per cento delle tasse, anche qui non si è fatto nulla".