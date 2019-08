GRAN SASSO: INCIDENTE DURANTE SCALATA CORNO PICCOLO, ESCURSIONISTA RICOVERATO IN RIANIMAZIONE

Pubblicazione: 17 agosto 2019 alle ore 18:25

L’AQUILA – Un escursionista è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell’ospedale dell’Aquila per le lesioni riportate in seguito ad un incidente in montagna, avvenuto stamani durante una scalata sul Corno piccolo del Gran Sasso.

Verso le 11,30 di questa mattina un alpinista è caduto mentre arrampicava con due compagni lungo la via Saladini-Florio sulla parete nord.

Trattenuto dalla corda ha comunque riportato diversi traumi che hanno costretto i compagni ad allertare il 118.

I Tecnici della Stazione di Teramo del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo con l'ausilio dell'elicottero del 118 dell'Aquila sono quindi intervenuti per soccorrere ed evacuare l'infortunato e, dopo aver trasportato questo all'ospedale San Salvatore, recuperare i tecnici del Soccorso Alpino che nel frattempo avevano accompagnato alla base della parete i due compagni che sono rientrati a Prati di Tivo in funivia.

Le operazioni di soccorso si sono concluse attorno alle 15,30.