GRAN SASSO: DUE ESCURSIONISTI IN DIFFICOLTA' SULLA VETTA, OPERAZIONE SALVATAGGIO IN CORSO

Pubblicazione: 20 novembre 2019 alle ore 17:14

L'AQUILA - I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo (Cnsas-Sasa) e del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (Sagf) stanno operando già da qualche ora sul Corno Grande del Gran Sasso, versante aquilano, per prestare soccorso a due persone in difficoltà in prossimità della vetta. I malcapitati, da poco raggiunti, sono in buone condizioni di salute e stanno procedendo nella discesa. Seguono aggiornamenti.