GRAN SASSO DAY: I VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE IN UNA TRE GIORNI DI EVENTI

Pubblicazione: 03 giugno 2019 alle ore 15:21

CASTILENTI - Il Comune di Castilenti (Teramo) protagonista del Gran Sasso Day 2019 che si è svolto dal 31 maggio al 2 giugno.

Il "Gran Sasso Day", arrivato alla terza edizione curata quest'anno dalla Sezione Val Fino nella persona del presidente Mauro Bossi forestale in pensione, nasce dall'esigenza di far incontrare i volontari che compongono le dieci sezioni territoriali dell'Associazione Volontari Protezione Civile Gran sasso D'Italia coinvolgendoli in esercitazioni, convegni sulle tematiche più attuali del mondo del volontariato e l'incontro dei quadri dirigenti delle sezioni con la struttura Generale.

Nella stupenda cornice del ex-Convento di Santa Maria di Monte Oliveto, nelle giornate del 31 maggio e 2 giugno, i volontari sono stati impegnati nel montaggio e smontaggio campo, mentre la giornata del 1 giugno ha visto concentrarsi tutti gli eventi programmati.

La mattinata del sabato è iniziata alle 8 con l'alzabandiera e successivamente sono arrivate le scolaresche dell'Istituto Comprensivo di Castilenti. I ragazzi hanno visto e toccato con mano le attività e le attrezzature associative. Sono stati coinvolti dalle unità cinofile, dai volontari specializzati nella logistica da campo e dalle squadre dell'Antincendio Boschivo.

Alle 10,30 è iniziato il Convegno concentrato su due tematiche: Il volontariato di Protezione Civile regionale e la campagna AIB 2019 a cura del Funzionario della Regione Abruzzo dottoressa Gabriella Ragni; il decreto legislativo 117/2017 il Codice del Terzo Settore a cura del C.S.V. di Teramo Antonio Rocchini.

Al convegno sono intervenuti i sindaci e delegati dei comuni di Castilenti, Castiglione Messer Raimondo, Montefino e della vicina Elice, nonché di Arsita e Bisenti.



Nel pomeriggio si sono susseguite le esercitazioni per testare volontari, mezzi ed attrezzature in diversi scenari tra cui il recupero di feriti nel centro storico e il montaggio di una vasca da 18 mila litri per rifornimento idrico degli elicotteri antincendio.

Le sezioni territoriali dell'Associazione Volontari Protezione Civile Gran Sasso D'Italia hanno sede nel territorio della provincia di Teramo: Alba Adriatica, Bellante, Civitella del Tronto, Notaresco, Mosciano sant'Angelo, Croce Amica (Mosciano Sant'Angelo), Sez. Cinofila (Tortoreto), Isola Emergenze (Isola del Gran Sasso), Teramo e Val Fino.

"Si ringraziano l’ assessore regionale Piero Fioretti e il consigliere regionale Tony Di Gianvittorio per la presenza e per gli interventi e i Carabinieri Forestali della locale Stazione di Atri", si legge in una nota.

Prossimo appuntamento al Gran Sasso Day 2020 nel comune di Mosciano Sant'Angelo dove per l'occasione si festeggerà anche il trentennale della sezione territoriale.