GRAN SASSO: 3 MILIONI PER ALBERGO CAMPO IMPERATORE, ECCO IL PROGETTO ESECUTIVO

Pubblicazione: 02 ottobre 2018 alle ore 16:35

L'AQUILA - Tre milioni per la ristrutturazione dello storico albergo di Campo Imperatore.

Il progetto esecutivo è stato presentato questa mattina, in conferenza stampa, dal sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi, il vice sindaco Guido Liris, il provveditore interregionale per le Opere pubbliche per il Lazio, Abruzzo e Sardegna, Vittorio Federico Rapisarda, e il dirigente tecnico del Provveditorato alle Opere pubbliche, Gennaro Di Maio. L'intervento è finanziato con delibera Cipe 135/2012.

Il progetto prevede, nel seminterrato i locali della scuola sci, tecnici, carabinieri, protezione civile, primo soccorso medico, servizi igienici, bar e centro benessere. A piano terra ci saranno salotto-sala tv, bar, servizi igienici, magazzino, hall e reception, ufficio, cucina, locali di servizio e sala ristorante.

Inoltre si prevede la realizzazione di un nuovo ingresso, costituito da una parete vetrata a semicerchio; il rifacimento delle pavimentazioni (camere, zona relax, terrazzi); la stuccatura e rasatura di pareti e soffitti e il rifacimento dei bagni.

Sarà necessario, come si legge nel progetto, apportare modifiche strutturali e, in particolare, provvedendo all'isolamento della copertura e delle fondazioni, al consolidamento o demolizione delle parti di intonaco e alla sostituzione degli infissi esterni e interni. Verrà revisionata anche la copertura vetrata della sala lettura e verranno inseriti pannelli fonoassorbenti. E ancora, verranno restaurati gli affreschi e i pavimenti storici.

LA STORIA DELL'ALBERGO

Nel luglio 1933 il Podestà del Comune dell’Aquila degli Abruzzi “considerata la necessità della formazione di un nucleo turistico al Gran Sasso d’Italia a servizio e quale completamento della funivia” affidava la progettazione di un albergo alla stazione di arrivo della funivia capace di ospitare circa 200 persone all'ingegner Vittorio Bonadè-Bottino, autore negli stessi anni delle strutture alberghiere al Sestriere. La spesa stimata per la realizzazione dell’intervento era di circa 800 mila lire. Vennero elaborate le prime ipotesi progettuali.

La firma sul contratto per l’esecuzione dei lavori con l’Impresa S.A. “Ferrocemento – Roma” fu apposta il 9 agosto 1933.

I lavori furono completati in breve tempo pervenendo alla redazione dello “Stato finale dei lavori” il 22 novembre 1934.

Nell’anno successivo alla fine dei lavori si procedette con l’appalto per lavori di ampliamento della struttura

addivenendo alla firma del contratto il 13 dicembre 1935 con la stessa impresa S.A. “Ferrocemento – Roma”

I lavori appaltati prevedevano: Ampliamenti del lato est del fabbricato per una larghezza di 11,30m su tutti i livelli (piano seminterrato, terra, primo e secondo) e trasformazione dei dormitori in camerette; Prolungamento verso est ed ovest dell’avancorpo a nord; Prolungamento corpo lato ovest per 4,30 m dal filo esterno del fabbricato esistente. Il certificato di collaudo dei lavori di ampliamento risale al 18 settembre 1936.

A partire dagli anni ’50 furono eseguiti ulteriori lavori quali: Ampliamento del piano seminterrato (piscina,

locali servizi, ecc.); Realizzazione di un cunicolo di collegamento alla stazione della funivia ed all'ostello; Chiusura con tamponatura della parete zona cucina lato ovest del fabbricato; Realizzazione di una seconda copertura in ferro-vetro al di sopra della copertura in vetrocemento della sala lettura.