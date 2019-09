GOVERNO: PEZZOPANE, ''FELICE ED EMOZIONATA''

Pubblicazione: 04 settembre 2019 alle ore 17:08

L'AQUILA - "Conosco molti ministri e bravissime ministre. Sono felice ed emozionata. La delegazione del Pd è di grande qualità con ministri che si sono occupati direttamente dell’Aquila e dell’Abruzzo".

Così in una nota la deputata aquilana Pd Stefania Pezzopane nell'augurare un buon lavoro alla nuova squadra di Governo targata M5S-Pd.

"Mesi fa tutto questo era impensabile - sottolinea Pezzopane - Oggi il Pd ha una straordinaria occasione per gettare nuove basi per un paese più giusto e solidale. Ci sono molte donne nella squadra di governo e mi auguro che questo sia di buon auspicio per tutte e soprattutto per la crescita della cultura del rispetto e della solidarietà contro ogni forma di violenza".

"Anche per la ricostruzione confido in una svolta e nella soluzione dei tanti problemi ancora sospesi. In bocca al lupo alle nostre Ministre ed ai nostri Ministri", conclude Pezzopane.