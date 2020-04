GOOGLE, IN LOMBARDIA AFFLUENZA ALIMENTARI -81%, VENETO -95%

Pubblicazione: 03 aprile 2020 alle ore 10:30

ROMA - La mappa degli spostamenti delle persone durante l'epidemia del coronavirus messe in chiaro da Google in 131 paesi, anche in Italia, mostra pure i dati delle diverse regioni italiane.

Al 29 marzo in Lombardia - la più colpita - l'affluenza agli alimentari ha segnato un -81%, ai trasporti -89%, al lavoro -65%, ai parchi -91%, ristoranti e bar -95%, +24% la residenzialità.

Nel Veneto, le stesse categorie hanno segnato, rispettivamente, -95%, -89%, -62%, -91%, -96%, +25% la residenzialità. In Emilia Romagna -94% alimentari e farmacie, -88% trasporti, -65% lavoro, -88% parchi, -96% bar e ristoranti, +24% la residenzialità.

Nel Lazio, invece, hanno segnato -76% alimentari e farmacie, -88% trasporti, -62% lavoro, -92% parchi, -94% ristoranti e bar, +24% la residenzialità. "Abbiamo calcolato i cambiamenti usando gli stessi dati aggregati e anonimizzati della sezione 'popular times' di Google Maps, il confronto è con il valore medio registrato nel periodo 3 gennaio-6 febbraio 2020. Abbiamo incluso categorie significative per gli sforzi di distanziamento sociale", spiega Google in un post, ribadendo che "non ci sono informazioni personali identificabili come i contatti, movimenti o le localizzazioni individuali" e che i report sono basati su "dati aggregati e anonimizzati".