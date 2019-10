GOLF, IMPRESA E BENESSERE: ESPERTI E IMPRENDITORI A CONFRONTO, LA DIRETTA WEB

Pubblicazione: 14 ottobre 2019 alle ore 15:05

L’AQUILA – Il Golf come veicolo per lo sviluppo del turismo territoriale, il binomio imprenditoria e benessere in Abruzzo, la relazione tra la pratica golfistica e la salute psicofisica.

Sono i temi salienti al centro del convegno “Golf, Impresa e benessere”, in programma oggi 14 ottobre, alle ore 16, all’auditorium dell’Associazione nazionale dei costruttori edili (Ance) dell’Aquila.

Abruzzoweb segue in diretta l'evento, che vuole approfondire un discorso complesso legato al mondo dello sport e in particolare del golf, settore di nicchia ma in costante crescita di praticanti che in Abruzzo necessita di una maggiore attenzione del mondo imprenditoriale e di nuovi insediamenti turistico-residenziali per essere al passo con le grandi realtà europee e mondiali.

Il convegno nazionale, organizzato dalla Golf Project Advertising (http://www.gpagolf.it),associazione sportiva no profit volta alla promozione dello sport della disciplina sportiva, mira a dimostrare tra le altre cose come una disciplina considerata di nicchia, in alcune regioni del mondo è una importante e positiva attività imprenditoriale.

In tal senso, a collegare gli interventi di esperti e professionisti c’è anche il fatto che il golf è uno sport strettamente legato al tipo di territorio e all’offerta turistica che può e deve migliorarsi.

A moderare l’incontro Piero Almiento, professore Sda Bocconi School of Management”, direttore del corso “Sport Marketing & Sponsorship”, che aprirà i lavori e coordinerà i relatori.

L’imprenditore Leonardo Gravina, delegato regionale per l’Abruzzo Fig (Federazione italiana Golf) nel suo intervento parlerà delle “infrastrutture legate allo sport – il binomio Imprenditoria e Benessere in Abruzzo”; mentre il dottor Enrico Melillo, specialista pneumologo, approfondirà il tema su “Pratica golfistica e salute psicofisica: la grande bellezza di uno spazio emozionale da godere ad ogni età e con tutta la famiglia del dottor Attilio Varricchio, specialista Orl”, a seguire ci sarà l’intervento dell’ingegnere Paolo Cicchetti, presidente del San Donato Golf Club dell’Aquila.