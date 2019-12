GLI ALBERI DI NATALE ALL'UNCINETTO ARRIVANO ANCHE IN ABRUZZO

Pubblicazione: 03 dicembre 2019 alle ore 16:24

CHIETI - L'albero a unicenetto,nato a Trivento (Campobasso), arriva anche in Abruzzo.

Il famoso albero, esposto durante le passate festività natalizie, alto ben 6 metri e formato da oltre 1300 granny square, è stato considerato l’albero più bello del 2018.

Grazie ai social, ha fatto il giro del mondo, suscitando molta curiosità e ha garantito una presenza massiccia di turisti a Trivento, ormai denominata la "Città dell’Uncinetto".

Una novità importante di questo 2019 è l’evento ideato da Lucia Santorelli "Un filo che Unisce da Trivento a..." che prevede la realizzazione, oltre all’Albero di Trivento in Molise a cura dell’Associazione "Un filo che Unisce", di altri 36 alberi gemelli all’uncinetto sparsi in tutta Italia, a Genk (Belgio), Mora (Svezia) e Nova Prata, Rio Grande do Sul (Brasile).

Tantissime le Associazioni, i gruppi e le persone che si sono unite a questo filo virtuale, realizzando il proprio Albero ad Uncinetto hanno creato un legame unico fondato sulla creatività, manualità e amicizia.

Di seguito le città, con le date di accensione degli Alberi ad Uncinetto, che hanno preso parte a questa iniziativa:

-Miglianico (CH) 7 dicembre – ore 17 Piazza principale di Miglianico - ‘Club dei lavori femminili’ Pro Loco di Maglianico

-Ripa Teatina (CH) 8 dicembre – ore 17,30 Via Nicola Marco- Pro Loco Ripa Teatina

Dossena (BG) 23 novembre

Nova Prata, Rio Grande do Sul Brasile – 24 novembre

Cencenighe Agordino 30 novembre

Mazzo di Valtellina (SO) 30 novembre

Poggio Imperiale (FG) 1 dicembre – Ore 20:00 Piazza Imperiale

Oderzo (TV) 1 dicembre –

Roma/Tor Vergata (RM) 1 dicembre

Susa (TO) 1 dicembre

Altissimo (VI) 6 dicembre

Barletta (BT) 6 dicembre -

Casteltermini (AG) 6 dicembre

Forno Canavese (TO) 7 dicembre

Lucera (FG) 7 dicembre

Locana (TO) 7 dicembre

Taurianova/Reggio Calabria (RC) 7 dicembre

Trivento (CB) 8 dicembre

Aversa (CE) 8 dicembre

Cavriago (RE) 8 dicembre

Ceccano (FR) 8 dicembre

Malanghero (TO) 8 dicembre

Oglianico (TO) 8 dicembre

Oratino (CB) 8 dicembre

Palestrina (RM) 8 dicembre

Passo della Consuma (AR) 8 dicembre

Pentone (CZ) 8 dicembre

San Bellino (RO) 8 dicembre

San Maurizio Canavese (TO) 8 dicembre

Telese Terme (BN) 8 dicembre

Varano 8 dicembre (AN)

Venezia (VE) 8 dicembre

Villa Adriana/Tivoli (RM) 8 dicembre

Bondeno (FE) 15 dicembre

Caponago (MB) 15 dicembre

Genk (Belgio) 15 dicembre

Oltre all’accensi dell’Albero ogni città ha organizzato eventi, mercatini di Natale e vendite solidali.

Un modo unico di festeggiare il Natale, un Albero come simbolo di Unione e Solidarietà.

