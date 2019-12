GIUNTA REGIONALE: APPROVATO DISCILPINARE FINANZIAMENTI ASSOCIAZIONI VENATORIE, TUTTI I PROVVEDIMENTI

Pubblicazione: 09 dicembre 2019 alle ore 18:38

L'AQUILA - La giunta regionale, riunita oggi in seduta straordinaria a L'Aquila, presieduta dal vice presidente Emanuele imprudente, ha approvato i seguenti provvedimenti: su proposta dello stesso Imprudente, approvato lo schema di Convenzione per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica per l'aggiornamento del Piano di tutela delle acque alla Società in house Abruzzo Sviluppo.

Approvato inoltre il disciplinare per l'assegnazione dei finanziamenti regionali in favore delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale ed operanti nella regione.

Per il fondo europeo di sviluppo regionale (PSR ABRUZZO 2014/2020) approvata la deliberazione che detta disposizioni straordinarie per l'accelerazione della spesa al fine di scongiurare la perdita di risorse.

Individuate, infine, con deliberazione, le zone vulnerabili ai nitrati relativamente al Piano di monitoraggio della qualità delle acque.