GIUNTA REGIONALE ABRUZZO: TUTTI I PROVVEDIMENTI ADOTTATI OGGI

Pubblicazione: 28 ottobre 2019 alle ore 13:44

L'AQUILA - La Giunta regionale si è riunita oggi a Palazzo Silone sotto la presidenza di Marco Marsilio.

In apertura dei lavori l'esecutivo, su proposta dello stesso Presidente, ha approvato il provvedimento relativo ad un finanziamento pari a 10 milioni di euro per lavori di completamento che interessano la tratta da Ateleta (km. 89+031) a Castel di Sangro (km 98+404) sulla dorsale adriatica tirrenica Fossacesia-Torino di Sangro-Castel di Sangro. La Giunta ha individuato nella Tua, società in house della Regione Abruzzo ed attuale gestore delle linee interconnesse, il soggetto attuatore.

L'intervento è previsto dal Piano operativo Fondo sviluppo e coesione infrastrutture 2014 – 2020 (Delibera Cipe n. 12/2018) relativo al potenziamento del trasporto rapido di massa nelle aree urbane e metropolitane.

Su proposta dell'assessore Guido Quintino Liris, la Giunta ha autorizzato i Comuni di Canosa Sannita e Brittoli ad assegnare n. 1 alloggio per grave emergenza abitativa di edilizia residenziale Pubblica (in base alla LR 25.10.1996 "Riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa") che consente alla Regione di riservare una aliquota degli alloggi da assegnare annualmente per calamità, sfratti, sistemazione di rifugiati politici o profughi, per appartenenti alle forze dell’ordine o per gravi esigenze segnalate dai Comuni.

Nel corso dei lavori, è stato approvato lo schema di accordo di programma tra Lega Navale Italiana (Sezione di Pescara), Regione Abruzzo, Comune di Pescara, Fondazione PescarAbruzzo e Autorità di Sistema portuale del mare Adriatico centrale, per la riqualificazione della sede della Lega navale italiana.

Con precedente delibera di giunta era stato individuato un contributo pari a 160 mila euro in cofinanziamento con il Comune di Pescara per la riqualificazione della sede della Lega Navale.

Con la decisione adottata oggi, la giunta ha assicurato la totale realizzazione dell'intervento del valore complessivo di 800 mila euro. Su proposta degli assessori Guido Quintino Liris e Mauro Febbo, l'eseutivo ha approvato il provvedimento relativo alla modifica degli indirizzi strategici ed istituzionali del Fondo Sisma 2009 previsto dal programma di sviluppo "Restart", per l'attuazione della linea di intervento "azioni di sostegno per l'accesso al credito delle imprese" per un importo complessivo pari a 10 milioni di euro.

La finalità del Fondo è quella di sostenere l'accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese dell'area del cratere sismico attraverso l'istituzione di un Fondo di Garanzia operante attraverso il sistema dei confidi regionale, da attuare in abbinamento alla concessione di contributi in conto capitale.

Su proposta dell'assessore Nicoletta Verì, è stato approvato l'accreditamento istituzionale ai sensi della legge regionale 31.07.2007 n. 32 della Struttura protetta per anziani e disabili “Residenza San Giorgio” di Airri Abruzzo, con sede a Treglio (Chieti) per 20 posti letto per residenza assistenziale anziani e 28 per residenza assistenziale disabili adulti).

Con delibera proposta dall'assessore Nicoletta Verì, è stato approvato il documento “Indicazioni set minimo di informazioni per la rilevazione delle movimentazioni dei beni sanitari e non sanitari in uso presso le aziende del SSR".

Tale iniziativa nasce a seguito dell'esigenza di disporre di dati relativi ai beni sanitari e non sanitari, inclusi i dati sulla spesa farmaceutica, con un livello di dettaglio e di tempestività adeguato alle necessità informative della Regione ed attualmente non assicurato. Il documento rappresenta uno strumento a supporto della verifica puntuale del valore delle rimanenze di magazzino e di reparto con il valore delle rimanenze iscritto a CE.

Viene stabilito, inoltre, che ciascuna Asl dovrà provvedere alla nomina, di un referente per la trasmissione dei dati. La Regione dovrà adottare, entro il prossimo 31 ottobre il Piano dei Centri di Rilevazione di interesse regionale e, inoltre, entro il 30 novembre 2019, sarà istituito un gruppo di lavoro Regione/Asl n. 9 che approverà le specifiche tecniche del flusso informativo relativo ai beni sanitari e non sanitari.

Entro 60 giorni decorrenti dal 30 novembre 2019, inoltre, le Aziende sanitarie dovranno predisporre un Piano di allineamento aziendale dei flussi informativi (analisi stato attuale dei flussi, obiettivi, interventi, monitoraggio e verifica Su proposta degli assessori Verì e Campitelli, infine, è stata autorizzata la collaborazione con l'Università Gabriele D'Annunzio di Chieti – Dipartimento di Ingegneria e Geologia – per le attività di ricerca e sviluppo finalizzate alla redazione delle “Linee guida per orientare i regolamenti edilizi in chiave eco-compatibile, ecosostenibile e orientati al contenimento del rischio Radon”.

Gli oneri della predetta collaborazione, a titolo di rimborso spese sostenute, sono pari a 14.000 euro da individuare nell'ambito delle risorse previste per il Piano regionale di prevenzione a favore delle Università D'Annunzio e dell'Università dell'Aquila.