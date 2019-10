GIUNTA ABRUZZO: VIA LIBERA A CAMPAGNA ANTINFLUENZALE, DATA FISSATA AL 30 OTTOBRE

Pubblicazione: 15 ottobre 2019 alle ore 20:53

L'AQUILA - La Giunta regionale nella seduta che si è svolta nel pomeriggio a palazzo dell'Emiciclo all'Aquila in una pausa del Consiglio regionale, su proposta dell'assessore alla sanità Nicoletta Verì, della Lega, con un'apposita delibera ha avviato oggi la campagna antinfluenzale, demandando alle Asl "la competenza ad attivare tutte le modalità operative necessarie nel rispetto dell'accordo tra Governo e Regioni".

Viene fissata la data del 30 ottobre per l'inizio della campagna antinfluenzale 2019/2020.

È stato inoltre deliberato, su proposta dell'assessore alle attività produttive Mauro Febbo, di concedere i contributi per l'anno 2019 ai grandi Eventi fissando una somma pari a 440mila euro.

Infine, su proposta del vice presudente della Giunta, Emanuele Imprudente, è stato approvato l'affidamento del servizio di assistenza tecnica alla società in house Abruzzo Sviluppo per un milione e 600mila euro per i programmi finanziati del PSR (piano sviluppo rurale).