GIUNTA ABRUZZO: SI' A SEMPLIFICAZIONE EMISSIONI IN ATMOSFERA

Pubblicazione: 14 ottobre 2019 alle ore 17:49

L'AQUILA - La Giunta regionale, nella odierna riunione che si è svolta all'Aquila, ha approvato una delibera proposta dall'assessore all'Ambiente Nicola Campitelli, che dispone una semplificazione autorizzativa in materia di Emissioni in Atmosfera.

La norma che mira alla sburocratizzazione per la riduzione delle emissioni coinvolgerebbe 1500 aziende. La normativa nazionale (D.lgs. 152/2006) attribuisce alla Regione la possibilità di procedere all'adozione di autorizzazioni di carattere generale, al fine di snellire il più possibile le procedure.

Vengono recepite così le richieste provenienti dagli operatori economici e associazioni di categoria operanti nel settore cave e movimentazione di materiali inerti, semplificando in tal modo l'iter autorizzativo previsto dalla normativa vigente in materia di emissioni in atmosfera nell'ambito della procedura di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).

"L'autorizzazione di carattere generale riguarda anche gli stabilimenti con attività di verniciatura di oggetti vari in plastica, semplificazione che riguarda 1500 aziende in Abruzzo - si legge nella nota dell'ufficio stampa - La finalità è la sburocratizzazione per la riduzione di emissioni perché le ditte che possono usufruire dell'autorizzazione di carattere generale devono essere performanti in termini di emissioni".