GIUNTA ABRUZZO: 2 MILIONI PER ATTIVITA' CULTURALI IN COMUNI DEL CRATERE

Pubblicazione: 05 agosto 2019 alle ore 17:49

L'AQUILA - La Giunta regionale, convocata dal presidente Marco Marsilio, si è riunita questa mattina, all'Aquila, per l'esame di numerosi provvedimenti amministrativi.

Su proposta dell'assessore Guido Quintino Liris, si procede alla variazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021 per iscrizione di entrate e spese derivanti da assegnazioni vincolate.

In particolare, si segnalano contributi per attività culturali nei territori colpiti dal sisma nonché trasferimenti statali per investimenti destinati all'edilizia sanitaria per oltre 2 milioni di euro.