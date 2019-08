GIULIANOVA: VELE E MOTORI, SECONDO MEMORIAL GIACOMO MALIGNANO STUART

Pubblicazione: 29 agosto 2019 alle ore 21:32

GIULIANOVA - Un’iniziativa in ricordo del giovane teramano Giacomo Malignano Stuart, vero appassionato di vela scomparso prematuramente il 25 marzo del 2018 all’età di 39 anni.

Nata dalla collaborazione tra il Circolo Nautico Vincenzo Migliori, la Lega Navale di Giulianova e la storica “Scuderia del Castello”, l'iniziativa “Vele e Motori” si svolgerà domenica primo settembre a Giulianova.

Si tratta del secondo Memorial, il primo si è tenuto lo scorso anno in occasione del “Trofeo Città di Giulianova”, regata velica d’altura. La manifestazione cerca di combinare sport e cultura della vela con il mondo delle auto storiche.

Trenta auto d’epoca e quindici imbarcazioni a vela si sfideranno in una doppia competizione inedita non solo in Abruzzo, ma su tutto il territorio nazionale. Appuntamento domenica mattina a Giulianova alle 8.30 in Piazza della Libertà per un percorso turistico di 54 km che prevede ben quattro prove di regolarità.

Il tragitto passerà per il lido di Tortoreto, per poi risalire nella parte alta del borgo, attraversare Colonnella e tornare a Giulianova. L’arrivo è previsto per le 11.30 presso l’area portuale, dove saranno esposte le auto d’epoca. Alle ore 13 la competizione proseguirà con la regata velica, protagonisti i quindici equipaggi a cui saranno abbinati, tramite un sorteggio, piloti e navigatori delle auto storiche, che avranno facoltà di salire sulle imbarcazioni in qualità di osservatori.

La classifica finale sarà data dalla combinazione dei risultati auto-vela. Le premiazioni si svolgeranno alle 19.30, sempre nella zona porto.

La serata si concluderà con la partecipazione all'evento enogastronomico presso gli stand allestiti per l'ultima serata di "Prima secca - Il mare senza confini".

Per informazioni sulla partecipazione alla regata rivolgersi a Pietro Carusi 331 2232625. Per iscriversi al circuito auto d’epoca: Giancarlo 339 3744391 – Sandro 348 7976872.