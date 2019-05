GIRO D'ITALIA: TRASPORTO PUBBLICO, CORSE SOPPRESSE E RITARDI, L'ELENCO COMPLETO

Pubblicazione: 16 maggio 2019 alle ore 20:14

L'AQUILA - Le modifiche al traffico previste per il passaggio del Giro d'Italia in Abruzzo comporteranno qualche disagio alla circolazione del trasporto pubblico, con corse che potrebbero subire notevoli ritardi o, in alcuni casi, addirittura la soppressione.

A darne notizia, attraverso i social, è la società unica di trasporto abruzzese Tua SpA che in queste ore sta monitorando la situazione prendendo nota di tutte le deviazioni emanate dagli organi competenti al fine di fornire un quadro della situazione più preciso anche se, come confermato ad AbruzzoWeb, non sarà facile stilare un piano dettagliato.

Di seguito tutti gli ultimi aggiornamenti.

L'AQUILA

Nel capoluogo abruzzese, dove si prevede un anello di percorso cittadino prima dell'arrivo su viale Crispi, le disposizioni comporteranno la non fruizione del Terminal di Collemaggio dalle 14,30 presumibilmente fino alle 17,45-18.

Tutte le corse in arrivo-partenza a-da L'Aquila da Ovest statale 17 e statale 80 e da Est A24 Teramo-Giulianova (per queste ultime il casello di uscita-ingresso da-per Teramo-Giulianova sarà L'Aquila Ovest) saranno attestate dalle 14,30 in poi alla fermata Hotel Amiternum sia su statale 17 che su statale 80, con riposizionamento in partenza su statale 80 o statle 17 tramite inversione di marcia su rotatoria di viale Corrado IV-via Piccinini.

Le partenze si realizzeranno: su statale 17 per le corse dirette ad Avezzano, Roma, Teramo e Giulianova; su statale 80 per le corse dirette in tutte le altre destinazioni ad Ovest.

Per alcune corse dalla direttrice Est su statale 17 sarà possibile l'arrivo al Terminal di Collemaggio soltanto al termine della manifestazione con riapertura al transito della viabilità.

Per effetto del blocco della circolazione lungo la direttrice su statale 17 (destinazioni Pescara, Sulmona ecc...) potrebbero non essere effettuate alcune delle corse ed anche in orari successivi alla riapertura al transito della viabilità.

CHIETI

Il terminal bus di via Asinio Herio sarà interdetto al traffico dalle 7 alle 15 e pertanto le corse saranno attestate al Terminal di via Gran Sasso.

Le corse della linea Chieti-Pescara, in via Chieti Scalo, dalle 12,25 alle 15, saranno effettuate con il seguente percorso: Tricalle-via dei Peligni-via Gran Sasso-Terminal Gran Sasso (e viceversa).

Le corse della linea Chieti-Pescara, via Asse Attrezzato, dalle 12,25 alle 15, saranno effettuate via Tricalle secondo il seguente percorso: Uscita Asse Attrezzato-Ospedale/Università-Tricalle-via dei Peligni-vua Gran Sasso-Terminal Fran Sasso (e viceversa).

Le corse della linea Chieti-Francavilla via San Silvestro, dalle 12,25 alle 15, effettueranno il seguente percorso: Tricalle.via dei Peligni-via Gran Sasso Terminal (e vicerversa).

PESCARA

Modifiche di tutte le corse comprese tra le 13 e le 16

ore 12 Pescara-Tricalle, limitato rotatoria Madonna delle Grazie;

ore 13,15 Chieti-Tricalle-Pescara (14,10) ore 13,30 riparte dalla rotatoria Madonna delle Grazie;

ore 13,30 Pescara-Tricalle-Chieti (14,25), limitatorotatoria Madonna delle Grazie;

ore 14,30 Chieti-Chieti Scalo-Pescara (15,25) ore 14,45 riparte dalla rotatoria Madonna delle Grazie;

ore 14,10 Pescara-L'Aquila (16,05) soppressa

ore 18 L'Aquila-Pescara (19,40), soppressa

ore 13,10 Pescara-L'Aquila (15), soppressa

ore 15,15 L'Aquila-Pescara (17,05), via asse attrezzato-autostrada da Villanova soppressa

ore 13 L'Aquila-Pescara (14,50), partirà in anticipo alle 12,45, effettuando l'uscita dalla A25 a Villanova senza transitare a Chieti Scalo;

ore 14,20 Pescara-Tricalle-Chieti (15,15) limitato rotatoria Madonna delle Grazie;

ore 15,30 Chieti-Tricalle-Pescara (16,30) ore 15,45 si riparte da rotatoria Madonna delle Grazie

RESIDENZA SCAFA

Ritardi fino a 20 minuti e, di seguito, l'elenco delle corse soppresse:

ore 13.05 Pescara-Scafa;

ore 14,45 Scafa FS-Fraz. Decontra;

ore 13,45 Pescara-Roccamorice;

ore 14,10 Scafa FS-Pescara

RESIDENZA SERRAMONACESCA

elenco delle corse soppresse:

ore 12,45 Serramonacesca-Pescara;

ore 15,05 Pescara-Serramonacesca;

ore 13,10 Pescara-Serramonacesca

RESIDENZA TOCCO DA CASAURIA

elenco delle corse soppresse:

ore 15,10 Torre de Passeri-Piano d'Orta;

ore 15,45 Salle-Torre de Passeri;

ore 13,15 Popoli-Torre de Passeri;

ore 13,45 Torre de Passeri-Salle;

ore 14,15 Salle-Torre de Passei;

ore 13,45 Pescara San Clemente Abbazia;

ore 14,55 San Clemente Abbazia-Tocco da Casauria;

ore 13,20 Pescara-San Valentino

RESIDENZA CARAMANICO

elenco delle corse soppresse:

ore 13,50 Sulmona-Popoli;

ore 13,20 Pescara-Abbateggio;

ore 14,05 Pescara-Caramanico;

ore 15,40 Caramanico-San Nicola

RESIDENZA PIETRANICO

elenco delle corse soppresse:

ore 13,25 Pietranico-Chieti Scalo-Pescara