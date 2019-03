GIOVANE MODELLA PESCARESE CONQUISTA EZIO GREGGIO, VACANZE IN ABRUZZO PER IL NOTO CONDUTTORE TV

Pubblicazione: 26 marzo 2019 alle ore 06:00

L'AQUILA - Il noto conduttore 64enne di Striscia la notizia Ezio Greggio è stato conquistato da una giovane modella abruzzese, Romina Pierdomenico, 26enne originaria di Vicoli, piccola località dell’entroterra pescarese.

I due si sono fidanzati la scorsa estate e durante le vacanze di Natale sono stati sorpresi insieme in un ristorante di Vicoli, dove hanno trascorso il 25 dicembre, come dimostra una foto postata dalla Pierdomenico sui social. In quell'occasione Greggio ha conosciuto i genitori e la famiglia dell'abruzzese. La coppia ha così incontrato papà Gabriele, ex vice sindaco della località vestina, mamma Bianca e tutti i fratelli con rispettivi partner.

La notizia della relazione tra i due è arrivata, subito dopo la fine della storia con Simona Gobbi, quando Greggio è stato paparazzato dal settimanale "Spy" in dolce compagnia della Pierdomenico.

La "baby fidanzata" di Greggio è arrivata alla ribalta nazionale nel 2012, arrivando al secondo posto nel concorso nazionale di Miss Italia, con la fascia di Miss Abruzzo, ma la sua carriera nel mondo dello spettacolo non si è fermata.

Nel 2014 ha partecipato al programma tv Temptation Island, nel ruolo di tentatrice nel villaggio dei ragazzi, ma grazie al suo carattere versatile è stata scelta anche per condurre un programma per bambini su Rai Gulp, nel quale intervistava divi del cinema.