GIOVANE MAMMA ABRUZZESE MUORE A BARCELLONA, FORSE UN MALORE

Pubblicazione: 10 maggio 2019 alle ore 11:35

SILVI - È morta improvvisamente a Barcellona, Roberta D’Orazio, scrittrice e critica musicale 33enne di Silvi (Teramo), mamma di una bambina, la piccola Luna.

La giovane si era trasferita in Spagna per lavoro, ma tornava spesso in Abruzzo, dove in passato è stata occupata presso aziende e uffici stampa, come artista inoltre aveva firmato una monografia sui Subsonica per l’editrice Arcana.

Secondo una prima ipotesi, la 33enne sarebbe morta a causa di un malore.

A dare la triste notizia su Facebook è stato il vice sindaco di Pescara, Giovanni Di Iacovo, amico della giovane mamma: “È tragicamente scomparsa Roberta D’Orazio. Una delle persone cui ho voluto più bene in vita mia, come molti di voi sanno. Eravamo a pranzo insieme appena una settimana fa e il cielo pareva sereno. So che molti di voi le sono affezionati perché è stata davvero tanto per tanti di noi. Mi stringo nel dolore alla madre Riccarda, alla sorella Marina e alla figlia Luna. Roberta è anche autrice di una monografia sui Subsonica ma voglio ricordare anche un suo romanzo che mi diede nel 2008 ma che non volle mai pubblicare, Gomitoli”.