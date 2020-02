GIORNO DEL RICORDO: SABATO A CHIETI CORTEO DI CASAPOUND IN ONORE DEI MARTIRI DELLE FOIBE

Pubblicazione: 04 febbraio 2020 alle ore 10:03

CHIETI - Sabato 8 febbraio, in occasione della celebrazione del Giorno del Ricordo, CasaPound Italia scenderà in piazza a Chieti per un silenzioso corteo in ricordo delle migliaia di italiani vittime della pulizia etnica compiuta dalle milizie jugoslave sul confine orientale al termine della Seconda Guerra Mondiale.

“Come in ogni parte d’Italia – afferma in una nota Francesco Lapenna, responsabile teatino di CasaPound Italia - anche quest’anno CasaPound Italia organizza in Abruzzo il corteo in ricordo della tragedia nazionale delle Foibe e dell’Esodo. La scelta di svolgerlo a Chieti deriva anche dalla necessità di lanciare un segnale dopo il tristissimo episodio del tentativo di boicottaggio da parte delle opposizioni comunali della mozione per l’intitolazione di una piazza ai Martiri delle Foibe, che sarà il punto di approdo del corteo con la deposizione di una corona di fiori. È nostra volontà con questo corteo lanciare un chiarissimo segnale di come tutta la città di Chieti onori il Ricordo dei nostri connazionali travolti da una immane tragedia per il solo fatto di essere italiani, ed invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare, ritrovandosi questo sabato alle ore 17 presso il piazzale dello stadio ‘G. Angelini’, per tributare il doveroso omaggio a chi fu ucciso o dovette lasciare per sempre la propria dimora per il solo fatto di essere italiano".