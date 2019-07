GIORNI DI CALDO RECORD A PESCARA: 1.300 ACCESSI AL PRONTO SOCCORSO

Pubblicazione: 27 luglio 2019 alle ore 08:39

PESCARA - Caldo afoso, numeri da record al pronto soccorso dell'ospedale: 1.300 accessi negli ultimi quattro giorni.

Oggi ultima giornata da bollino rosso, prima dell'arrivo del maltempo previsto per domani. Secondo i meteorologi di Meteo Abruzzo la giornata di domenica sarà caratterizzata da forti temporali e schiarite con temperature minime e massime comprese tra i 18 e i 32 gradi. Già da lunedì, tornerà il sereno.

Ieri le temperture hanno toccato quota 35 gradi e un flusso inarrestabile di ingressi al pronto soccorso, come spiega Il Centro: circa 300, tra cui molti casi di anziani in stato di disidratazione.

Un bollettino di guerra registrato, ancora una volta dal reparto di prima emergenza, diretto dal primario Alberto Albani, che traccia l'ennesimo bilancio.

"Negli ultimi quattro giorni abbiamo avuto circa 1300 ingressi, una media di 300-400 accessi al giorno. Oggi (ieri) sono arrivati molti anziani disidratati dal caldo torrido . spiega al Centro - che abbiamo trattato con terapie reidratanti e tanti politraumi, cadute o incidenti tra macchine e motorini e biciclette. Circa 300 persone anche oggi".

Per tutta l'estate sono attivi i numeri dell'"Emergenza caldo", per l'aiuto a persone sole e in difficoltà, messi a disposizione dal Comune: 085 4283043 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e il martedì e il giovedì dalle 14.30 alle 17.30) e dalla rete di emergenza integrata 388 9842381 che risponde dalle 8 alle 18 dal lunedì alla domenica.