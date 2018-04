GIORNATE FAI: BORGHI E NATURA PROTAGONISTI IN ABRUZZO IL 14 E 15 APRILE

Pubblicazione: 12 aprile 2018 alle ore 19:15

L'AQUILA - Tornano le giornate del Fai, il Fondo ambiente italiano che, come accade dal 1993, organizza un'ampia serie di eventi dedicati alla scoperta delle bellezze del Paese.

In Abruzzo sono stati programmati circa 50 appuntamenti, alcuni dei quali si sono già tenuti 24 e 25 marzo. Una parte degli eventi previsti nella regione, però, si svolgerà 14 e 15 aprile, in seguito al rinvio per le avverse condizioni meteorologiche che nelle scorse settimane hanno colpito soprattutto le province di Chieti e L'Aquila.

Nel prossimo fine settimana iniziative in alcune delle più suggestive località di queste due province.

Nel Chietino sono previste visite alle Gole di San Martino e all'Abbazia di San Martino in Valle, a Fara San Martino; alle sorgenti del fiume Verde, sempre a Fara San Martino; a Palazzo Fella e al Torrione Aragonese, a Lanciano.

Scelta ancora più ampia in provincia dell'Aquila dove sono in programma una passeggiata nel borgo antico di Anversa degli Abruzzi, la visita "Accanto al fiume Liri sotto l'Emissario" a Capistrello, e una fitta rete di iniziative nello splendido borgo di Castelvecchio Subequo.

A Civita d'Antino visite al Cimitero Napoleonico, sulla cima della torre Colonna e sul belvedere del museo Antinum, a Palazzo Ferrante e nella cappella gentilizia della Santissima Concezione.

In programma anche l'iniziativa "La scuola di Zahrtmann e dei pittori scandinavi di fine '800".

A Fontecchio si terrà l'evento "La bassa Valle Subequana tra storia romana e medievale", mentre a L'Aquila è in programma l'iniziativa "Le piazze del centro tra storia e poesia".

A Morino visite alla cascata di Zompo lo Schioppo, nel borgo di Morino Vecchio e al campanile del borgo.

Completano il quadro gli eventi "Peltuinum: alla scoperta del territorio vestino", a Prata d'Ansidonia, e "Morrea: un borgo da salvare", a San Vincenzo Valle Roveto.