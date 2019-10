GIORNATA UNITA' NAZIONALE E FESTA FORZE ARMATE: DOMANI PRESENTAZIONE INIZIATIVE L'AQUILA

Pubblicazione: 29 ottobre 2019 alle ore 13:33

L'AQUILA - Domani, mercoledì 30 ottobre, alle ore 11, presso la sala riunioni del Nono Reggimento Alpini nella Caserma Pasquali, si terrà la conferenza stampa di presentazione degli eventi che caratterizzeranno il programma della Giornata dell’Unità nazionale e della Festa delle Forze Armate, in programma lunedì 4 novembre.

In particolare, saranno illustrate le modalità di svolgimento della manifestazione “Caserme aperte”, finalizzate a sensibilizzare l’interesse dei cittadini e in particolare delle generazioni più giovani sull’importanza dei valori legati all’Unità nazionale e alle importanti iniziative assunte dalle Forze Armate, anche in periodo di pace.

Interverranno il comandante del Comando militare Esercito Abruzzo, colonnello Marco Iovinelli, il comandante del Nono Reggimento Alpini, colonnello Paolo Sandri, il comandante della Compagnia dei Carabinieri dell’Aquila, maggiore Luigi Balestra, e il capitano Giuseppe Bavaro della Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza.

Interverrà inoltre il vice sindaco dell’Aquila, Raffaele Daniele.