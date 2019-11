GIORNATA PMI: CONFINDUSTRIA L'AQUILA ABRUZZO INTERNO INCONTRA GLI STUDENTI

Pubblicazione: 14 novembre 2019 alle ore 15:51

L'AQUILA - Confindustria L'Aquila incontra gli studenti.

In occasione della Decima giornata nazionale delle piccole e medie imprese, in programma domani, 15 novembre, organizzata da Piccola industria Confindustria in collaborazione con le associazioni del sistema, gli Industriali della provincia dell'Aquila apriranno le porte di tre aziende, la Euroconic di Avezzano, la William Di Carlo e la Beta Utensili di Sulmona, per per raccontarsi, per mostrare alle nuove generazioni cosa significa fare impresa e con quale impegno, passione e dedizione vengono realizzati i prodotti o i servizi che arrivano sul mercato.

A partire dalle 10 i ragazzi dell'Itis Maiorana di Avezzano e dell'Istituto comprensivo di Sulmona, avranno la possibilità di effettuare visite guidate in azienda "per far conoscere alle nuove generazioni il mondo dell'impresa".

"Un momento di confronto con le scuole - afferma Roberto Monfredini, vice presidente di Confindustria L'Aquila Abruzzo Interno con delega alla Piccola industria - che deve servire a fertilizzare e promuovere l'autoimprenditorialità tra gli studenti degli istituti superiori come alternativa all'ideologia classica del posto fisso e come opportunità di un nuovo percorso professionale".

Un'inziativa che, come sottolinea Monfredini, "si inserisce nell'ambito di quel processo culturale di legittimazione del ruolo dell'impresa e del suo impegno a favore della crescita economica e del benessere sociale, uno degli obittivi prioritari di Confindustria".

"L'esperienza in azienda - conclude Monfredini - offre agli studenti l'opportunità di vedere da vicino la realtà produttiva e di conoscere l'impegno che gli imprenditori condividono con i propri collaboratori nella realizzazione di prodotti e servizi, i risultati raggiunti e i progetti futuri".

Il "Piccole e medie imprese day" è nato come momento di diffusione della cultura d'impresa in relazione alle diverse tematiche su cui agisce e punta il mondo confindustriale.