GIORNATA MONDIALE DEL RENE: PERSONALE CLINICA NEFROLOGICA CHIETI AL CENTRO COMMERCIALE

Pubblicazione: 13 marzo 2019 alle ore 20:01

CHIETI - Domani, giovedì 14 marzo, si celebra la Giornata mondiale del rene, sostenuta dalla Società italiana di nefrologia e dalla Fondazione italiana rene.

Quest'anno in via sperimentale una grande catena di distribuzione organizzata ha messo a disposizione un punto informativo in circa 30 centri commerciali in tutta Italia.

Il personale della Clinica nefrologica di Chieti, diretta da Mario Bonomini, sarà presente dalle 9 alle 14 all'Ipercoop Centro d'Abruzzo di San Giovanni Teatino (Chieti).

Ai cittadini il personale della Clinica fornirà informazioni sulle malattie renali, con possibilità di effettuare un successivo esame delle urine. Nel pomeriggio alle ore 16 in occasione di un corso di aggiornamento, organizzato come ogni anno da Bonomini nell'hotel Villa Maria di Francavilla al Mare (Chieti), sarà presente il presidente della Società italiana di nefrologia, Giuliano Brunori.