GIORNATA MONDIALE ALZHEIMER: ''CHI SI OCCUPA DI ME?'', CONVEGNO A L'AQUILA

Pubblicazione: 16 settembre 2019 alle ore 14:54

L'AQUILA - Per la giornata mondiale dell’Alzheimer l’Aida Associazione Insieme per i diritti degli anziani propone il convegno "Alzheimer, chi si occupa di me? Il Paziente,la Famiglia, le Istituzioni".

Il convegno è organizzato in collaborazione con la Asl 1 L’Aquila e sotto gli auspici della Fondazione Cassa di Risparmio di L’Aquila e si terrà venerdì 20 settembre 2019 a partire dalle 15,45 nella sala polivalente della Casa del Volontariato in Via Saragat 10 a L’Aquila.

Le problematiche e le prospettive di cure di una malattia, l’alzheimer, molto diffusa tra gli anziani al centro del dibattito attraverso un esame attento e approfondito da parte di relatori competenti di tutti gli elementi che ne costituiscono lo scenario sanitario, sociale, economico, istituzionale, assistenziale e culturale. Elementi che saranno poi ripresi in una tavola rotonda finale.

Un convegno che si rivolge in particolare al territorio per la presenza di sindaci e di associazioni proprio per affrontare alcuni temi specifici che sono già presenti nel titolo stesso del convegno: "Il paziente, la famiglia, le istituzioni".

Per creare una introduzione coinvolgente il convegno si aprirà con un recital concerto dal titolo "Acqua in bocca" che è un dialogo sulla malattia scritto da Valter Marcone da lui stesso interpretato con la collaborazione di Emanuela Gentilini e per la parte musicale de "I menestrelli aquilani", di Pierluigi Lomarco, chitarra e voce, Marcello Lomarco, oboe.

Seguiranno i saluti istituzionali da parte del responsabile scientifico dell’Aida Giuseppe Vespasiani, del primario di Neurologia dell’Ospedale San Salvatore Carmine Marini e della vice presidente Aida Maria Ferrari.

Le relazioni scientifiche che analizzeranno in particolare la malattia, la presa in carico del paziente , i diritti del paziente stesso e dei familiari sono affidate alla dottoressa Patrizia Sucapane con il tema “Il disturbo cognitivo: dalla diagnosi alla terapia”; alla dottoressa Giuliana Troiani con "La presa in carico del paziente nella rete e nei servizi"; al dottor Cesare Gizzi che si occuperà de "I diritti del paziente e dei familiari"; fino alla relazione del dottor Mario Nardecchia su “L’efficacia della terapia non farmacologica in un centro diurno”.

Saranno presenti anche Gino Milano, presidente Centro servizi al Volontariato dell’Aquila; Emanuele Imprudente, vice presidente della Regione Abruzzo; Guido Liris, assessore regionale; Gianni Anastasio, sindaco di Pizzoli; Mauro Di Ciccio, sindaco di Rocca di Mezzo; Domenico Nardis, sindaco di Villa Sant’Angelo; Francesco Bignotti, assessore Politiche Sociali Comune dell’Aquila; Domenico Taglieri, presidente Fondazione Carispaq.

Sono inoltre previste le presenze del direttore sanitario e del direttore del Distretto sanitario, e delle associazioni locali rappresentate da Roberta Bernardi e Daniela Fiorenzi per CreativaMente; Marco Nardecchia, AllenaMente; Alessandro Sirolli per Cittadinanza attiva, Tribunale per i diritti del malato, 180 Amici; Andrea Tarquini per Aida e Angelo De Simone per Auser Insieme L’Aquila.