NON CE L'HA FATTA UNO DEI CENTAURI COINVOLTI NELL'INCIDENTE DI IERI AL

VALICO CAPANNELLE; INVESTITI UNA 70ENNE A CHIETI E UN OPERAIO SULL'A24 GIORNATA DI SANGUE IN ABRUZZO: TRE PERSONE MORTE IN INCIDENTI STRADALI

Pubblicazione: 30 luglio 2018 alle ore 17:49

L'AQUILA - Giornata di sangue sulle strade abruzzesi. Questa mattina, due persone sono morte dopo essere state investite: si tratta di un operaio che stava lavorando sull'autostrada A24 e di una donna che stava attraversando la strada nel centro di Chieti.

È di oggi, poi, la notizia della morte di uno dei due centauri che si sono scontrati frontalmente ieri sulla strada statale 80, tra Arischia e il valico delle Capannelle (L'Aquila), nel territorio comunale di Pizzoli.

S.D.G., operaio di 58 anni, è morto dopo essere stato investito da un'auto, questa mattina alle 7, sull'autostrada A24.

Come apprende AbruzzoWeb dal Centro operativo autostradale del capoluogo abruzzese, l'uomo stava svolgendo dei lavori sul tratto di autostrada nei pressi di Carsoli, in direzione L'Aquila, quando è stato investito da un'auto. Non è chiara l'esatta dinamica, che stanno cercando di ricostruire gli agenti della Polizia di Stato. In base a quanto appreso dal 118 dell'Aquila, poi, il 58enne sarebbe stato immediatamente soccorso dai medici, ma ogni tentativo alla fine è risultato vano. Il tratto interessato ha subito rallentamenti.

Una donna di 70 anni di Chieti è morta, questa mattina, a causa delle gravi lesioni riportate in seguito ad un investimento.

La donna questa mattina stava attraversando la strada all'altezza di Piazza Garibaldi, nel centro di Chieti, quando un'auto che stava svoltando per immettersi nella piazza stessa l'ha investita in pieno proiettandola contro il muro di recinzione della caserma Spinucci sede del distretto militare.

Sul posto sono subito intervenuti i Vigili Urbani, che erano in zona, mentre la donna, le cui condizioni sono apparse subito gravi, è stata trasportata all'ospedale di Pescara, dove è morta poco dopo.

Non ce l'ha fatta Romolo Franchi, 49enne di Tortoreto (Teramo), che ieri si è scontrato con un'altra moto; mentre sono rimasti feriti in modo non grave due aquilani che erano sull'altro mezzo, una donna di 35 anni, R.V. e il 56enne T.R..

L'incidente è avvenuto nella tarda mattinata, ma l'uomo è deceduto in ospedale intorno alle 15. Il tratto di strada è rimasto chiuso a lungo. Sul posto sono intervenuti le squadre del 118, delle Forze dell’Ordine e di Anas, per la gestione dell’evento e per ripristinare la regolare circolazione in piena sicurezza.