GIORNATA DELLE DIMORE STORICHE: PORTE APERTE ANCHE IN ABRUZZO

Pubblicazione: 18 maggio 2019 alle ore 15:46

L'AQUILA - Sentirsi "signori" per un giorno e giocare con la storia tra broccati, mobili antichi e torri.

L'invito a palazzo è per domani in tanti luoghi diversi, in tutte le regioni d'Italia - da Palazzo Burri-Gatti a L'Aquila a Villa Ventura a Falerna Marina, da Villa Micossi ad Artegna a Villa Spinola Dufour di Levante a Cornigliano - per la nona edizione della Giornata nazionale dell'Associazione Dimore Storiche italiane.

Domenica 19 maggio saranno circa 400 le dimore storiche, tra castelli, ville, manieri, casali, cortili, parchi e giardini, che accoglieranno il grande pubblico per il tradizionale appuntamento di primavera di Adsi.

La Giornata Nazionale si inserisce nella seconda edizione della European Private Heritage Week, istituita dalla European Historic Houses Association, per celebrare i beni storico-artistici e paesaggistici di proprietà privata in tutta Europa. La prima edizione ha visto il coinvolgimento di 17 Paesi Europei (Austria, Belgio, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Latvia, Lituania, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Spagna, Svizzera) e di migliaia di visitatori che hanno potuto ammirare in via del tutto eccezionale la bellezza di centinaia di residenze d'epoca sparse su tutto il territorio europeo.

La Giornata Nazionale Adsi vuole essere un momento di coinvolgimento e di condivisione, ma anche di sensibilizzazione sul valore di questa parte imprescindibile del patrimonio culturale italiano, la cui cura e conservazione sono interamente demandate ai proprietari privati. In linea con le edizioni precedenti, uno spazio importante nell'ambito della Giornata Nazionale sarà dedicato ai maestri artigiani, custodi di antichi saperi, fondamentali per la manutenzione e la conservazione delle residenze d'epoca. Presso numerose residenze anche gli studenti di scuole e istituti d'arte, con cui ADSI ha stretto rapporti di collaborazione sia a livello centrale che locale, svolgono il ruolo di guide per i visitatori.

Su www.adsi.it il programma completo, regione per regione.