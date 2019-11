GIORNALISMO: ALL'AQUILANA MONICA PELLICCIONE IL PREMIO INTERNAZIONALE ADRIATICO UN MARE CHE UNISCE

Pubblicazione: 17 novembre 2019 alle ore 12:37

L'AQUILA - Alla giornalista e scrittrice aquilana Monica Pelliccione è stato assegnato il premio Adriatico 2019 “Un mare che unisce” per il giornalismo.

La cerimonia di consegna è in programma il prossimo 28 dicembre, all'ente mostra artigianato artistico abruzzese, a Guardiagrele. Alla sua prima edizione, il Premio internazionale promosso dall'associazione Interdestinazione arte abbraccia sette regioni italiane, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia e due Paesi, Italia e Albania.

Verranno tributati riconoscimenti a personalità che eccellono nel campo della poesia, del giornalismo, dell'arte, della politica, dello sport e del sociale.

La Pelliccione, unica premiata in Abruzzo per la sezione giornalismo, è una storica firma del quotidiano “Il Centro”, in cui lavora da 23 anni.

Ha collaborato con l'Agenzia giornalistica Italia, Kataweb, La Repubblica ed è responsabile di diversi uffici stampa in enti pubblici e privati. Pelliccione vanta una vasta produzione letteraria, con i libri “L'Aquila e il polo elettronico” (2005), “Nel nome di Celestino- Una nuova luce per L'Aquila” (2009), “San Pietro della Jenca” (2013), “Storie di donne” (2019), “L'Aquila – Le 100 Meraviglie +1” (2019) e “Pastori d'Abruzzo” (2019).

Lo scorso anno ha vinto il premio “Racconti Abruzzo e Molise” con “All'ombra della Jenca” e il premio nazionale “Agape” per la cultura. Nel 2019 le sono stati conferiti il premio “Donna” per il giornalismo e la letteratura, il “Rotary international Agape Caffè letterari d'Italia e d'Europa” per la saggistica e il riconoscimento internazionale “Il giardino letterario”. Ha ottenuto la menzione d'onore al concorso letterario “Città di Grottammare” con il racconto “Zittita!”, mentre con “Pastori d'Abruzzo” la menzione d'onore della giuria al concorso internazionale “Ut pictura poesis”, lo scorso 13 febbraio, a Firenze.

Di recente si è aggiudicata il premio Racconti Abruzzo e Molise con “Amiternum patria nostra”.