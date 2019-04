GF: DIETOLOGO ABRUZZESE LEMME TRA I CONCORRENTI, MA E' GIA' POLEMICA PER DICHIARAZIONI SHOCK SUI FIGLI

Pubblicazione: 25 aprile 2019 alle ore 08:00

L’AQUILA - Il controverso farmacista e dietologo dei vip originario di Archi (Chieti) e protagonista di tanti salotti televisivi, Alberico Lemme, è ufficialmente tra i concorrenti del Grande Fratello 16, condotto da Barbara D’Urso.

L’abruzzese, entrato nella casa senza “lo status” di concorrente, fatto oscuro ai suoi coinquilini fino alla diretta di ieri sera, dopo un televoto lampo in cui ha raccolto il favore del 54 per cento dei voti del pubblico italiano, è stato scelto come uno dei protagonisti del reality di Mediaset.

Pochi giorni e il farmacista già si è reso protagonista di un episodio che ha addirittura scatenato una protesta da parte degli altri inquilini della casa che si sono detti “scioccati” e “schifati” da alcune sue dichiarazioni.

“Se i miei figli muoiono non m’importa”.

Questa la frase shock che ha scatenato l’ira dei concorrenti del Gf16, che hanno iniziato “lo sciopero del silenzio”, contro l’ingresso di Lemme, chiedendone la squalifica.

“È stato frainteso, il mio era un inno alla vita...”, ha spiegato in seguito Lemme, interrotto da Valentina Vignali, con la quale ha avuto un duro scontro.

“Quando è nata mia figlia tutti mi dicevano ‘Vedrai che emozione proverai’, lei è nata, io ho assistito al parto e non ho provato nessuna emozione. Quando ha fatto sei mesi l’ho guardata ed ho pensato ‘se morisse mi dispiacerebbe?’ ed ho risposto di ‘no’. Mi sono posto la stessa domanda ad un anno e la risposta è rimasta la stessa. Idem il secondo figlio. Così li ho cresciuti dicendo loro: ‘Se tu muori a me non interessa’”, ha spiegato Lemme.

“Io non so chi sia il pazzo che ti permette di dire queste cose in televisione. Ti vedono milioni di persone. Fai schifo a dire queste parole, mi hai fatto venire i brividi. Mi fai vomitare, te lo giuro. Ti rendi conto di quello che dici, di quelli che ti sentono? Ti vedono bambini e adulti”, lo ha attaccato la Vignali, zittita in modo brusco dal farmacista, tanto da scatenare il suo pianto.

La D’Urso, intervenuta sul caso, ha tenuto a precisare, dopo aver sottolineato che il Gf ha richiamato il dietologo in settimana, che in realtà il concorrente abruzzese intendeva un'altra cosa: dopo un trauma avuto da ragazzo, infatti, avrebbe abbracciato questa linea di pensiero come un modo per non soffrire.

L'Abruzzo è stato protagonista della casa più spiata dagli italiani già lo scorso anno con il concorrente aquilano Simone Coccia Colaiuta, fidanzato della deputata del Pd Stefania Pezzopane, che ha sfiorato la vincita, arrivando in finale.

CHI E’ ALBERICO LEMME

Classe 1958, Lemme è nato ad Archi, ma vive a Desio (Monza), dove svolge la sua professione e ha fondato un centro di dimagrimento "vip", frequentato tra gli altri, dall'ex premier Silvio Berlusconi.

Il suo centro si chiama Accademia di filosofia alimentare, così definito perché per lui i pazienti sono "dei cadetti che piano piano devono diventare dietologi di se stessi".

Anche il suo linguaggio è molto pittoresco, in diretta tv non usa la parola sovrappeso ma dà del "ciccione" un po' a tutti, come accaduto in passato con Platinette.

Il dietologo dei vip ha pubblicato ben due libri, L' uomo che sussurrava ai ciccioni (2008) e La rivoluzione dimagrante (2016).

Inoltre sempre sotto lo stemma di Lemme sono stati aperti dei ristoranti franchising dove è possibile mangiare sano per dimagrire.