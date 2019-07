GENIO CIVILE: SCIMIA, ''BASTA FALSITA', NESSUNO SPOSTAMENTO A PESCARA''

Pubblicazione: 21 luglio 2019 alle ore 13:40

L'AQUILA - "Leggo con stupore e preoccupazione le dichiarazioni fatte da vari gruppi e rappresentanti politici di sinistra aquilani il cui unico intento è quello di attaccare l’assessore regionale Guido Liris senza entrare nel merito delle cose. Parlano del presunto spostamento del Genio Civile da L’Aquila a Pescara, cosa assolutamente non vera come spiegato dall’assessore e da altri esponenti regionali.

La nuova giunta di centrodestra sta facendo di tutto per dare dignità all’Aquila e l’Abruzzo, ristabilire gli equilibri richiede tempo e lavoro, soprattutto dopo che per quattro anni hanno giocato a toglierci il capoluogo".

Ad affermarlo il consigliere Comunale dell’Aquila Leonardo Scimia

"I provvedimenti su cui stiamo lavorando - prosegue Scimia - puntano non solo a mantenere gli uffici e il personale ma soprattutto a dare quelle funzioni di cui il territorio ha bisogno.

Il lavoro che stiamo facendo sarebbe stato agevolato se il governo giallo-verde nello Sblocca cantieri avesse inserito anche il meccanismo di approvazione dei progetti da autorizzativo a deposito, come auspicato da diversi, e per sopperire a questo stiamo lavorando ad un ulteriore aumento di personale.

"Tutti quelli che oggi escono a mezzo stampa dovrebbero ricordarsi degli scippi che ci ha fatto il loro Governatore Pescarese di cui sono stati grandi sostenitori in passato.

È bene sapere che molti degli attuali “paladini della città” sono stati, fino a non meno di sei mesi fa, parte dell’apparato politico d’alfonsiano e quando potevano non hanno fatto nulla per bloccare lo scempio che tutti abbiamo subito. Ora sarebbe meglio tacere e far lavorare gli altri senza scrivere falsità giusto per riempire gli spazi dei giornali", conclude Scimia.