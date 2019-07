GELATO AL GUSTO ''RADIO L'AQUILA 1'': ZAFFERANO DOP, MANDORLE E NOCCIOLE PER LA RINASCITA DELLA CITTA'

Pubblicazione: 18 luglio 2019 alle ore 11:16

L'AQUILA - Zafferano Dop dell’Aquila, mandorle caramellate e nocciole del Piemonte pralinate.

Sono questi gli ingredienti del nuovo gusto dedicato alla storica emittente del capoluogo abruzzese Radio L’Aquila 1, che nei difficili anni del post-sisma ha rappresentato un vero e proprio presidio di informazione per la città.

A far conoscere alla comunità il nuovo gusto, ieri pomeriggio nel cuore del centro storico, è stato Francesco Dioletta, maestro gelatiere delle Gelaterie Duomo dell'Aquila e di Avezzano.

Alla presentazione hanno partecipato anche Giovacchino D’Annibale, editore di Radio L’Aquila 1, Paolo Federico, sindaco di Navelli, comune conosciuto in tutto il mondo per la produzione di Zafferano Dop e Daniele Ferella, assessore del Comune dell'Aquila.

L'invenzione è "per testimoniare l'impegno quotidiano a favore della Città".

"In una città che fatica a rinascere, abbiamo deciso di prendere un'iniziativa, sia pure piccola, per alzare il livello di attenzione, contribuendo anche a rivitalizzare il sostrato sociale - ha spiegato nei giorni scorsi D'Annibale - Ci auguriamo, sia io sia Dioletta, che venga apprezzata dagli aquilani. È un'invenzione tesa a movimentare la vita degli aquilani con un nuovo gusto di gelato e per far capire che, con un po' di fantasia, si mettono in campo azioni che hanno anche risvolti economici e che possono contribuire alla ripresa".

L'editore, inoltre ha annunciato che questo "è il primo di una serie di iniziative che avranno anche uno scopo sociale".

Sarà possibile gustare il nuovo gelato da oggi in tutti i punti vendita.