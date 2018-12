GARANZIA LAVORO: 12 MILIONI PER NUOVE ASSUNZIONI IN ABRUZZO

Pubblicazione: 06 dicembre 2018 alle ore 17:45

PESCARA - Si è terrà domani nella Sala Filomena Delli Castelli (Sala Blu) della Regione Abruzzo in Viale Bovio 425 a Pescara un incontro per raccontare i dettagli di Garanzia Lavoro, misura che farà arrivare in Abruzzo 12 milioni di euro per favorire le nuove assunzioni.

Interverranno Marinella Sclocco, assessore regionale alle Politiche Sociali, e Maria Sambenedetto, responsabile ufficio Politiche del Lavoro.

L’evento s'inserisce nell'ambito della campagna di comunicazione “Per Filo e per segno” promossa dalla Regione Abruzzo per far conoscere le misure finora adottate nell'ambito della programmazione Por Fse 2014-2020.

"Sarà una campagna d’informazione che faremo direttamente sul territorio – ha spiegato l'assessore alle Politiche Sociali Marinella Sclocco - due settimane dedicate al Fondo Sociale Europeo in cui toccheremo diverse città abruzzesi per parlare di pari opportunità, lavoro, politiche della formazione e dell'istruzione e creare un filo diretto con i cittadini abruzzesi per dare risposte alle loro esigenze. Il tour regionale per raccontare l’Fse - aggiunge l'assessore Sclocco – parte nel momento in cui la programmazione relativa al fondo sta entrando nel vivo con alcuni importanti Avvisi appena usciti, come quello sugli incentivi alle imprese per l'assunzione a tempo indeterminato di disoccupati, e con novità importanti in arrivo nel campo della formazione e dell'istruzione".

"Per filo e per segno" si è aperta il 27 novembre scorso con una novità assoluta per il territorio: un workshop dedicato ai giornalisti nel corso del quale si è cercato di capire con gli operatori dell'informazione come interpretare le varie sfaccettature e semplificare i tecnicismi della comunicazione dei Fondi Strutturali Europei per comunicarli in maniera più efficace.

Il fitto calendario di "Per filo e per segno" contempla una serie di incontri tematici nel territorio per raccogliere idee e condividere proposte relative alla nuova programmazione. Gli incontri complessivi sono stati: mercoledì 28 novembre alle ore 15 ad Atri (workshop sulla disabilità); venerdì 30 novembre alle 10.30 a Sulmona (workshop sulle Pari opportunità); giovedì 6 dicembre alle 10.30 un evento a Pescara sull'istruzione e formazione dei più giovani con un focus sull'alternanza scuola/lavoro.

Domani, 7 dicembre, si concederà spazio al nuovo avviso Fse, Garanzia Lavoro, che verrà presentato e illustrato nei minimi dettagli presso la Sala Filomena delli Castelli in viale Bovio a Pescara.

Il 10 dicembre Garanzia Lavoro si ripete all'Aquila con la presenza del presidente vicario Giovanni Lolli; ultimo appuntamento a Loreto Aprutino l'11 dicembre sulle opportunità nel campo del sociale.