FIGC: GRAVINA NUOVO PRESIDENTE, ''CALCIO PUNTI SUI GIOVANI, BASTA ASPETTARE''

Pubblicazione: 22 ottobre 2018 alle ore 16:07

FIUMICINO - Gabriele Gravina è il quarantaduesimo presidente della Figc, con il 97,2% di voti, un plebiscito che non ha precedenti nella storia delle elezioni della Federcalcio.

L'Abruzzo del calcio festeggia la storica elezione: pur essendo nativo di Castellaneta (Taranto), è infatti abruzzese di adozione, e vive e risiede in Abruzzo. Standing ovation nella sala dell’hotel Hilton di Fiumicino dove, dopo l’annuncio della notizia alle 14, ha tenuto il primo discorso da presidente. Gravina, unico candidato alla presidenza, ha centrato l'obiettivo alla prima votazione.

"Ringrazio tutti, per il sostegno umano e io supporto di idee. Grazie per la fiducia, con voi voglio cambiare verso e direzione al calcio. E’ il completamento di un percorso umano e sportivo - dice emozionato -. E ora per realizzare un progetto che molti hanno definito ambizioso serve la collaborazione di tutti".

Pugliese di nascita, il 65enne Gravina è abruzzese d'origine. Residente a Sulmona (L'Aquila), è ricordato per essere stato protagonista dell'ascesa del Castel di Sangro: sotto la sua presidenza, infatti, tra il 1984 e il 1996, la squadra conquistò 5 promozioni nell'arco di un decennio arrivando a disputare la Serie B, realizzando così un vero e proprio "miracolo sportivo".

È stato componente del consiglio d'amministrazione della Cassa di risparmio della provincia dell'Aquila e dal 2008 è anche docente, presso l'Università degli studi di Teramo, dei corsi di Management Sportivo e di Organizzazione e gestione degli eventi sportivi.

Tra i tanti messaggi di auguri, sono arrivati nel pomeriggio anche quelli del Pescara Calcio. "La Delfino Pescara 1936 - si legge sul sito ufficiale della società biancazzurra - si congratula con il neo presidente della Figc Gabriele Gravina per la sua elezione e porge un cordiale augurio di buon lavoro".

Nel discorso, Gravina cita i punti programmatici della sua presidenza: “Il calcio che vorrei punta sui giovani, non fa differenze di genere, è sostenibile, è aperto al coinvolgimento delle famiglie, è in grado di fare impresa, è attento alla tecnologia, ha una Nazionale competitiva. Oggi dobbiamo fare squadra tra noi e con Coni e Governo. Il calcio non si gioca senza riforme di sistema. Ognuno ha la propria ricetta, ma quante di queste indizioni possono diventare soluzioni?”.

La parola chiave del suo programma sarà: “Sostenibilità. Il nostro sistema deve essere in grado di sostenere i suoi uomini e le sue società. Le uniche porte che chiuderemo saranno quelle ad avventurieri e speculatori”.

Applausi, anche quando dice: "Prima di un presidente che parli, c’è bisogno di un presidente che ascolti. Non basta più contare le quantità, ma vanno misurate le qualità del nostro sistema. Almeno una in questo anno la abbiamo messa in campo: la tenacia con cui abbiamo voluto queste elezioni. La strada non sarà facile, si presenteranno quando arriverà il momento di scelte difficili. Il nostro riscatto comincia oggi. La nostra squadra federale sarà la prima Nazionale, alziamo la testa, apriamo gli occhi e puntiamo al risultato".

REAZIONI

Il presidente del Consiglio regionale d'Abruzzo Giuseppe Di Pangrazio, in una nota, esprime “le più vive congratulazioni a Gabriele Gravina, appena eletto presidente della Federazione Italia Giuoco Calcio”.

"Un riconoscimento prestigioso per l’abruzzese Gravina - sottolinea Di Pangrazio - al quale sono legato da un solido rapporto di amicizia. L’elezione al vertice del calcio italiano è il coronamento del lavoro svolto in questi anni, portato avanti con grande professionalità, dedizione e determinazione. A confermarlo poi c’è lo storico consenso che sancisce il pregio di questo traguardo”.

"A Gravina, che saprà affrontare il nuovo delicato ruolo con la solita grande responsabilità - conclude Di Pangrazio - voglio esprime i miei auguri e quelli dell’intero Consiglio regionale sperando di riceverlo molto presto all’Emiciclo”.

Anche l'assessore regionale allo Sport, Silvio Paolucci, interviene con una nota, "Porgo le mie congratulazioni e i più sinceri auguri di buon lavoro a Gabriele Gravina, eletto oggi presidente della Figc".

Paolucci rimarca come "la passione con cui il neo presidente ha portato avanti nel tempo i suoi progetti, a partire dal 'miracolo del Castel di Sangro' con cui ha dimostrato la sua caparbietà nel perseguire obiettivi per molti impensabili, sia la migliore garanzia per quel nuovo corso del calcio italiano che ha detto di voler rilanciare".

Paolucci auspica che i futuri progetti di Gravina - che pur essendo originario della provincia di Taranto, vive da anni in Abruzzo - guardino soprattutto ai più giovani, "con i quali il presidente - conclude l'assessore - ha sempre avuto un rapporto speciale".

"Sono certa che Gabriele Gravina terrà fede all’impegno di portare avanti il suo progetto ambizioso di rilancio della Figc", si legge in una nota della deputata Pd Stefania Pezzopane -. Sono molto felice della sua elezione, non a caso avvenuta all’unanimità, perché sicura si tratti di una scelta che guarda al merito, alla serietà e alla professionalità. E, da abruzzese, ne sono anche orgogliosa: a Gabriele il più sincero augurio di buon lavoro”.

"Rappresentando i sentimenti della Città di Castel di Sangro, ma anche dell’intera Provincia dell’Aquila, esprimo grande emozione e viva soddisfazione per il risultato raggiunto da Gabriele Gravina, che oggi, a Roma, è stato eletto presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio con il 97,20% dei voti. Il calcio italiano, in un momento certamente difficile, si affida ad un uomo che per questo sport ha scritto pagine di storia, prima alla guida del Castel di Sangro portato dalla Seconda Categoria alla serie B, poi con la Nazionale Italiana Under 21, per finire alla presidenza della Lega Pro; ma sarebbero davvero tanti altri gli incarichi da citare (impresa difficile in così poche righe) ricoperti non solo nel mondo dello sport. All’amico Gabriele l’augurio sincero di regalare agli sportivi italiani le stesse gioie che è riuscito a dare ai tifosi castellani, con la certezza che l’intero movimento non avrebbe potuto compiere scelta migliore", ha dichiarato in una nota il presidente della Provincia dell'Aquila e sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso.